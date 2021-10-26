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26/10/2021 10:13

【新冠肺炎】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組，冀中央更快通關

　　《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥於行會前被問到會否爭取１２月首階段通關
，她表示，政府向來重視與內地免檢疫通關，令經濟可及早回復、家庭可團聚，目標愈早愈好，
冀計劃有序地推行，非一推行便全面通關。

＊將取消大部分豁免檢疫群組，令中央更有信心通關＊

　　林鄭表示，本地個案清零後相當長一段時間，已向中央提出具體要求，現時正與內地磋商，
已和中央相關部門對接了一次並回饋意見，中央將落實執行意見，日後會方方面面加緊防疫措施

　　她又表示，政府將公布取消大部分抵港豁免檢疫群組，強調當一條政策成熟時，便會執行一
條，希望中央對與香港通關有信心，並重申外防輸入是本港重點的防疫措施，惟暫未有第二次兩
地專家開會的時間表。

＊若採用與病毒共存策略，會令通關機會下降＊

　　林鄭又回應有外商憂慮本港長期維持嚴格出入境防疫措施，會影響金融中心地位。她重申現
時仍以與內地通關為首要目標，但要通關就要盡量配合內地防疫措施，假如放寬入境限制，或改
為採用與病毒共存策略，只會令通關內地機會下降。
　　她又強調，假如遲遲未能通關內地，反而會大大降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力
。她相信，只要環球疫情放緩，就可以將現時列為高風險的Ａ組國家地區，下調至Ｂ或Ｃ組，縮
短來港檢疫日數。（ｈｙ）

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