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26/10/2021 09:14

【大國博弈】劉鶴與耶倫通話，表達對美國取消加徵關稅制裁的關切

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國商務部通報，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭
人劉鶴今日（２６日）上午應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊
領域合作進行務實、坦誠、建設性的交流。
　　雙方認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達
了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持溝通。（ｃ
ａ）


　

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