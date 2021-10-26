【大國博弈】劉鶴與耶倫通話，表達對美國取消加徵關稅制裁的關切

《經濟通通訊社２６日專訊》中國商務部通報，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭

人劉鶴今日（２６日）上午應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊

領域合作進行務實、坦誠、建設性的交流。

雙方認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達

了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持溝通。（ｃ

ａ）







