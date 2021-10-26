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26/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒１億人幣，又買快手捨棄騰訊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒指周一（２５日）低開１０６點，報２６０２０點。最高升
８５點報２６２１２點，最低跌１９７點報２５９２９點。恒指收報２６１３２點，升５點或０
﹒０２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３９﹒１億元人民幣，增加１９１﹒４％。快手
（０１０２４）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是騰訊
控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）。
　　主板成交１１１２﹒１９億元減少１０﹒６％。其中港股通成交２４２億元，佔總成交２１
﹒８％。

＊快手與蘇州市政府達成戰略合作＊

　　快手宣布，與蘇州市政府達成正式戰略合作關係，未來將各自投入優質資源，共同推進其電
競總部落地蘇州，促進當地數字產業轉型發展。據悉，快手旗下王者榮耀ＫＳＧ戰隊主場已落戶
蘇州。快手升５﹒６８％報１０８元，北水淨買入１９億元。
　　另外，美團跌０﹒８３％報２８６﹒８元，北水淨買入４﹒６億元。香港交易所升０﹒８８
％報４８４﹒２元，北水淨買入４﹒４億元。騰訊控股跌０﹒８８％報５０５元，北水淨賣出４
﹒１億元。建設銀行跌０﹒１８％報５﹒４２元，北水淨賣出２﹒３億元。中國電信跌１﹒７８
％報２﹒７６元，北水淨賣出２億元。表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　１９﹒００
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒５９
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　４﹒４０
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　３﹒４０
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　　１﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　－４﹒１０
　　建設銀行　　　　　（００９３９）　　　　　－２﹒３５
　　中國電信　　　　　（００７２８）　　　　　－１﹒９７
　　安踏體育（二百）　（０２０２０）　　　　　－１﹒４９
　　中國移動　　　　　（００９４１）　　　　　－０﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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