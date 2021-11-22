《娥姐錦囊－張賽娥》阿里季績遜預期，凸顯經濟放緩監管加強影響

《娥姐錦囊》阿里巴巴（０９９８８）公布，第二財季經調整純利２８５億人民幣，遠遜市

場預期，拖累其股價周五（１９日）大挫一成，加劇了市場對中國政府廣泛的監管整頓和內地經

濟增長放緩的擔憂，相信有關影響將逐步緩和。

事實上，最新經濟數據已顯示中國經濟增長放緩，而加強監管下，遊戲規則改變，阿里亦需

時適應，在不確定因素影響下，投資者存有戒心，亦無可厚非，阿里盈利受壓早在預期之內，只

是與預測相距多少的問題。內地樓市回軟以及通脹上升等，均影響宏觀經濟表現，相信一段時間

後，情況將會改善，中央亦會推出政策應對。

阿里為期１１天的天貓雙１１全球狂歡季共錄得商品成交額（ＧＭＶ）５４０３億人民幣，

較去年高約８﹒４５％，但按年增幅急速減慢，同業京東（０９６１８）表現較佳，期內累計下

單金額超過３４９１億人民幣，再創新高，按年增長２８﹒６％。今年阿里新聞特別多，管理層

需分心處理其他事務，加上餅已做大，難望長期持續高增長。

另外，內媒引述抖音母企字節跳動內部人士指，字節跳動商業化產品部日前在全員大會上確

認，過去半年，字節跳動國內廣告收入停止增長，這是自２０１３年開啟商業化以來，該公司首

次出現這種情況，反映市場飽和，而經濟增長放緩，亦可能影響企業現金流和廣告效益，當中涉

及行業與企業自身的問題。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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