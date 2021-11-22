《缸邊隨筆－石鏡泉》加得快好世界

《缸邊隨筆》加是指加息，為甚麼加息加得快還是好世界？因為今時世界需要加息，一如病

了要吃藥，而加息，是為病經濟「餵」藥。

今時講的通脹，如物價升、油價升，只是經濟上的小病，不易死人，各位人工加了，你能要

求物價不升？不可能，只要物價升幅不高於閣下人工加幅，閣下仍然可以維持既往的生活質素，

更重要的是閣下尚有餘錢，可以去提高生活質素或安排退休儲蓄。

會死人的通脹是借債，國家、公司、個人的債務一旦膨脹，而當利息一旦上升時，就可能有

還不到債的危機，這才會死人。明顯例子是２０年前的「業主燒炭」事件，利率升，過度按揭的

業主還不了樓貸，被收樓有之，燒炭者有之。

自２００８年美儲局ＱＥ，向市場大泵水以來，卻一直刺激不到經濟有個像樣增長，反映出

來的是美國的Ｍ２增速一直下滑。

有謂Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｇｏｅｓ ａｒｏｕｎｄ，有錢使得

鬼推磨，所以錢不單在社會上要流轉，尚要流轉得快，經濟始會好，要了解這點，就看股票的轉

手率，不是股票轉手快（即是炒得密）股市便熱鬧、牛起來？

江河日下Ｍ２增長率在今年６月起就有了變化，首先是美銀行的信貸急增，這個貸款如細拆

看便見個人消費貸、信用卡貸、房貸於今年６月起便升，而企業和工業貸於近數周便升。

為甚麼近月的美國借錢人多了，一個可能原因是，市場不相信美國的通脹是暫時性的，而是

結構性的（或起碼部分是結構性的），此即通脹是不可能如前般死死不升了。事實上

Ｄａｌｌａｓ儲局對物價做了個細分類，諸物價有升有跌有平穩。但基本上，有６３％的升幅是

多於５％（留意是多於，不是只５％），是較美儲局２％通脹目標逾倍。此即是謂，美國的通脹

是廣泛的，是真的。

美儲局公布的９月利率決議時，支持明年首次加息和後年才加息的人數是五五波，市場對加

息一事仍看得不重。１１月１８日美國芝加哥聯儲局主席埃文斯表示：「盡管在我看來２０２２

年加息的必要性不大，但是極有可能的情況是，高通脹持續的時間長於我目前的預期，導致物價

變化的因素更為棘手，所以有可能在明年就適合加息。」

講了一大串，就是我之前看錯了，而埃文斯是大鴿派，五五波變成四六波了。

前紐約聯儲主席Ｄｕｄｌｅｙ表示：「美儲局可能會於６月（明年）之後或略晚時加息，而

加息水平會高於人們的預期。」會高到幾多，他估可能到３％至４％。

前里士滿聯儲主席Ｌａｃｋｅｒ，基本同意Ｄｕｄｌｅｙ所言，他自己估加到３﹒５％至

４％是合理的，而這將會把經濟推入衰退，吃藥嘛！

美國六大投行對加息是估得頗鷹的。

美國銀行（Ｍａｒｋ Ｃａｂａｎａ等人，１１月１２日報告）：

不斷擴散的通脹壓力可能促使美聯儲更早行動、加速減碼、更高的５年期和１０年期利率。

美聯儲在１２月會議上可能決定１月和２月加速減碼，這可能提前加息時機定價。

巴克萊（Ａｎｓｈｕｌ Ｐｒａｄｈａｎ等人，１１月１０日報告）：

鑑於通脹超預期，且美聯儲是數據依賴型，市場對加息的定價可能會持續下去。長期期限溢

價仍有進一步溫和上升的空間，上周債券招標需求不佳，表明當前環境下投資者不願以負期限溢

價持有久期風險。預計不會出現非常大的拋售，因為市場不太可能定價整個周期的激進路徑。

摩根大通（Ｊａｙ Ｂａｒｒｙ，１１月１２日的報告）：

前端定價顯示美聯儲將在２０２２年７月前加息、到年底加息兩次以上，這種定價看起來不

再激進。與此同時，感恩節之前非常規的國債發行時間－－１１月２２日發行２年期和５年期國

債、１１月２３日發行７年期國債－－對短期收益率構成進一步的近期上行風險。

然而，遠端估值仍然很高，意味著未來一年的實際增長接近持平，這可能反映出通脹持續上

升會影響消費和增長的風險。預計增長將穩固高於趨勢，繼續建議做空１０年期美國國債。

摩根士丹利（Ｇｕｎｅｅｔ Ｄｈｒｉｎｇａ，１１月１４日的報告）：

在強勁增長和通脹回落的情況下，預計２０２２年美國國債收益率將升高，５年期和１０年

期收益率領漲，到年底料在２﹒１％左右。５ｓ３０ｓ和１０ｓ３０ｓ應該會趨平，通脹保值國

債應該會跑輸，從而降低盈虧平衡通脹率。

隨著市場認識到美聯儲在２０２２年將保持耐心，加息的定價將轉到２０２３年和２０２４

年，對終端利率的定價將上升，使２ｓ５ｓ變陡。技術性因素，例如養老基金申購和金融系統流

動性充裕，將對遠端收益率施加下行壓力；３０年期國債收益率明年底將收在２﹒１５％，

１０ｓ３０ｓ幾乎水平。

Ｎａｔ Ｗｅｓｔ Ｍａｒｋｅｔｓ（Ｊｏｈｎ Ｂｒｉｇｇｓ，１１月１３日的報告）：

在市場預期到２０２３年底將有大約５次加息後，美國國債收益率「弱勢上漲」行情上周結

束。不過，全球收益率面臨的壓力「可能回歸」，要麼是因為春季的通脹下降幅度沒有預期的那

麼大，要麼是需求曲線走高。

法興銀行（Ｓｕｂａｄｒａ Ｒａｊａｐｐａ等人，１１月１１日報告）：

我們處於未知領域，政策結果存在更多不確定性，可能性包括更快減碼和年中加息。雖然強

勁的數據、基本面改善以及回歸正常都支持收益率上升，但隨著我們逐步消化新的通脹現實，收

益率曲？可能會保持相對平坦。

六大投行都不畏息加，此一如信徒等救世主降臨，美儲局不快加，怕市場還不高興呢？閣下

又可有為這個息加造好準備？《資深投資者 石鏡泉》



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