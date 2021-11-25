【業績見紅】阿里健康半年轉蝕逾兩億，專家籲：忘記它吧！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２６日報道》股價持續沉底的阿里健康（００２４１）業務響起
警號！公司昨日公布中期業績，即使期內收入按年增長逾三成，惟業務投放增加，導致業績由盈
轉虧，淨虧損逾２億元人民幣。消息拖累股價半日再跌近１％，報７﹒８４元，再創兩年以來新
低。專家認為，內地疫情緩和令網上醫療平台需求減少，憂慮阿里健康收入增速高峰已過，籲散
戶不宜沾手。
＊資本投放增加成蝕錢主因，股價半日創兩年低位＊
截至九月底止半年，阿里健康錄得經調整虧損淨額為２﹒８３億元人民幣，去年同期賺
４﹒３６億元人民幣；股東應佔虧損２﹒３２億元人民幣，去年同期賺２﹒７９億元人民幣。毛
利率大跌６個百分點至２０％。公司解釋，期內創新業務、技術研發、拓展市佔率等方面的資源
投放增加，拖累業務利潤率下降。
期內，阿里健康收入按年增長３０﹒７％，至９３﹒６億元人民幣。當中主業務醫藥自營收
入增速最快，按年增長３４﹒５１％，至８１﹒１９億元人民幣；醫藥電商平台及醫藥健康及數
字化服務的收入則分別按年增長９﹒１７％及１３﹒８８％，至１０﹒１億及２２﹒８５億元人
民幣。
阿里健康今早低開４﹒９３％，低見７﹒５２元，創自２０１９年１１月以來低位，其後跌
幅顯著收窄。截至半日，阿里健康跌０﹒８９％，收報７﹒８４元。另一線上醫療平台股京東健
康（０６６１８）開市初段曾跌１﹒５３％，低見６７﹒３元，創一個月新低，其後迅即收復失
地，中午倒升２﹒０５％，報６９﹒７５元。
＊林家亨：阿里健康收入增長高峰已過，短線投機博京東健康＊
國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，由於內地疫情受控，民眾對醫療服務的需求已由互聯網轉回至實體會診
，線上醫療平台需求下降令阿里健康的增長持續放緩。疊加行業監管因素，他預料，阿里健康收
入增長的高峰期已過，未來難以回復疫情期間的增速，故不建議投資者沾手，更笑言：「忘記它
吧！」。
至於京東健康，林家亨卻相對看好，主因是它的業務有別於阿里健康。京東健康依靠京東物
流（０２６１８）的物流運輸優勢，業務著重派送藥物服務；阿里健康則著重網上醫療應診服務
。論盈利增長能力，京東健康可看高一線；加上股價從高位回落不少，其抗跌力大。若散戶短線
投機博反彈，宜首選京東健康，上望目標為保歷加通道中軸（約７２﹒４元）。不過，林家亨強
調，線上醫療平台股仍處於弱勢，加上政策陰霾，未見中、長線買入信號，籲打算中、長線投資
者揀選強勢股，例如汽車股中的比亞迪（０１２１１）。
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