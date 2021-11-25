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25/11/2021 14:52

【重拳監管】官媒：ＮＦＴ、元宇宙炒作引監管警惕，慎防金融騙局

　　《經濟通通訊社２５日專訊》官媒《人民網》今日發表文章評論ＮＦＴ、元宇宙在國內熱潮
，文章指出一些蹭熱點概念行為正引起監管部門的警惕，對於ＮＦＴ投資應該保持謹慎態度，警
惕「擊鼓傳花」式的金融騙局。
　　文章指出，今年以來，明星、大Ｖ、企業紛紛打造推出自己的ＮＦＴ產品，數字藝術品儼然
成為ＮＦＴ落地最快的應用場景之一。元宇宙概念持續熱炒，讓市場看到了ＮＦＴ的商業機會。
但隨後文章指出，對於ＮＦＴ、元宇宙概念的炒作已經蔓延至上市公司和二級市場。一些蹭熱點
、炒概念等行為，也正在引起監管部門的警惕。
　　文章並警示，目前國內對於ＮＦＴ的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式等尚未明確
，ＮＦＴ存在炒作、洗錢和金融產品化等風險，對於ＮＦＴ投資應該保持謹慎態度，警惕「擊鼓
傳花」式的金融騙局。當中提到ＮＦＴ投資市場存在的風險，包括ＮＦＴ交易平台本身的合規風
險；ＮＦＴ發行方是否構成ＩＣＯ（即發幣行為）的合規風險、是否侵犯著作權的風險；ＮＦＴ
的購買方再售時是否有流動性風險。
　　文章指出，雖然現階段國內尚不存在ＮＦＴ二次交易、轉讓贈送等場景，ＮＦＴ也尚未出現
金融化的趨勢。但國內對於金融行為的強監管不會變，基於ＮＦＴ目前存在的風險，應著重提升
投資ＮＦＴ行為中的合法合規意識，加強行業潛在風險的監管與防範。（ｄｗ）

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