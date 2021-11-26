《缸邊隨筆－石鏡泉》醜婦終見家翁

《缸邊隨筆》日前的美儲局會議紀錄，是個典型的醜婦終見家翁。



美儲局定調了，美國有滯脹風險，原文這樣說：



「Ｔｈｅ ｓｔａｆｆ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｊｕｄｇｅ ｔｈａｔ ｔｈｅ

ｒｉｓｋｓ ｔｏ ｔｈｅ ｂａｓｅｌｉｎｅ ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ ｆｏｒ

ｅｃｏｎｏｍｉｃ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｗｅｒｅ ｓｋｅｗｅｄ ｔｏ ｔｈｅ

ｄｏｗｎｓｉｄｅ ａｎｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｒｉｓｋｓ ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ

ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ ｗｅｒｅ ｓｋｅｗｅｄ ｔｏ ｔｈｅ

ｕｐｓｉｄｅ。」



經濟下行、通脹上行，雖無明言，但就是滯脹了，中國就明白地講：中國有滯脹風險。



有滯脹風險，美儲局會怎做？又是原文：



Ｓｏｍｅ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ ｔｈａｔ

ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｔｈｅ ｐａｃｅ ｏｆ ｎｅｔ ａｓｓｅｔ ｐｕｒｃｈａｓｅｓ

ｂｙ ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ＄１５ ｂｉｌｌｉｏｎ ｅａｃｈ ｍｏｎｔｈ ｃｏｕｌｄ

ｂｅ ｗａｒｒａｎｔｅｄ ｓｏ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｗｏｕｌｄ

ｂｅ ｉｎ ａ ｂｅｔｔｅｒ ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｔｏ ｍａｋｅ

ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｓ ｔｏ ｔｈｅ ｔａｒｇｅｔ ｒａｎｇｅ ｆｏｒ ｔｈｅ

ｆｅｄｅｒａｌ ｆｕｎｄｓ ｒａｔｅ， ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ ｉｎ ｌｉｇｈｔ

ｏｆ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ。



但有鴿派儲局官員仍謂要等等，原文：



Ａｔ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｔｉｍｅ， ｂｅｃａｕｓｅ ｏｆ ｔｈｅ

ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ ｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｅ ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ ａｂｏｕｔ

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ｉｎ ｓｕｐｐｌｙ ｃｈａｉｎｓ， ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ， ａｎｄ ｔｈｅ ｃｏｕｒｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｖｉｒｕｓ， ａ

ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｓｔｒｅｓｓｅｄ ｔｈａｔ ａ

ｐａｔｉｅｎｔ ａｔｔｉｔｕｄｅ ｔｏｗａｒｄ ｉｎｃｏｍｉｎｇ ｄａｔａ

ｒｅｍａｉｎｅｄ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ｔｏ ａｌｌｏｗ ｆｏｒ ｃａｒｅｆｕｌ

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｅｖｏｌｖｉｎｇ ｓｕｐｐｌｙ ｃｈａｉｎ

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ

ｔｈｅ ｌａｂｏｒ ｍａｒｋｅｔ ａｎｄ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ。



然鷹派儲局官員則不肯放手，原文：



Ｔｈａｔ ｓａｉｄ， ｐａｒｔｉｃｉｐａｎｔｓ ｎｏｔｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ

Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｗｏｕｌｄ ｎｏｔ ｈｅｓｉｔａｔｅ ｔｏ ｔａｋｅ

ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ａｃｔｉｏｎｓ ｔｏ ａｄｄｒｅｓｓ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ

ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ ｔｈａｔ ｐｏｓｅｄ ｒｉｓｋｓ ｔｏ ｉｔｓ ｌｏｎｇｅｒ－

ｒｕｎ ｐｒｉｃｅ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ

ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ。



你是華爾街，怎看美儲局這個醜婦的轉軚，又怎看美儲局內鴿鷹兩派的爭拗？



市場最會說話：



（１）加息次數估由一次升至三次，即可以加多了，急加了息；



（２）加息，不一定是對所有債券都不好，由於短期加了息，可以控制到遠期的通脹，所以

美儲局報告一出，短期美債息就升，長期美債息就跌，兩年期升了３點子息，但三十年期債則跌

了６點子息。從價格上言，因為債價跟債息成反比走向，較是短債價跌（息升）長債價升（息跌

）。



＊債券棄長買短 輸死都未天光＊



一般投資者被教導謂在加息期間，所持的債券年期應棄長買短，但周三晚的美債息告訴了市

場的真實性而不是理論的估當然性。這些沽短買長（或買短沽長），叫做買Ｓｐｒｅａｄ。筆者

在８０年代，就是按理論教導，在伏爾克的加息行動中，受到重創。伏爾克加息，我就按理論，

沽長買短，市場就一如今周三短債價跌（息升），長債價升（息跌），凌晨２時，經紀來電要補

倉，銀行仍瞓覺，點補吖，斬囉。



不過又要明白，加息到一定時期，加息消息被消化後，又真是短債價會回升些，長債價又會

回跌些，那時沽長買短才可有利。



之後，筆者就認真小心不會在加息期間，亂按理論買賣，而是要按市場實際來操作。如果理

論是百分百合用，則光看教游泳的視頻都可攞奧運金牌了。



在加息期間，如到長債息回跌得急，短債息不再怎跌（已反映了加息幅度）時，就有機會出

現債息倒掛。如果那時才叫經濟衰退了，就是已慢了經濟步伐Ｎ拍。



今時由於息口低，要關注的倒應是實質利率，即是利率減通脹率，如負利率負得多，將會促

使資金會多作炒賣，或多買實物資產來對抗負利率。近日美十年債息的實質利率，似乎見頂了（

即是息不升而通脹升）。再炒？即通脹又會升了，美儲局這個醜婦或要毀容了。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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