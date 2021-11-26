  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2021 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》港股下月需要一個重大利好消息

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、醫
療保健業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海
豐國際（０１３０８）、小鵬汽車（０９８６８）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選新地（０００１６）、新世界（０００１７）與港交所（００３８８）。
　　１１月份期貨、期權將於下周一（２９日）到期，淡友大戶原本控制了大局，昨天（２５日
）卻見明顯收歛了攻勢。他們遲遲不向目標恒指２４４００進發，應該是有好友大戶於本周低位
前努力守關，令他們知難而退。本欄認為，近期港股於表現上已經遠遠落後於美股，早前，美元
首網上會晤只能夠為港股帶來非常短暫的向好刺激。港股本月低位是否已經出現，筆者未能肯定
，關在於今天（２６日）好友的反攻誠意。一般而言，１２月屬於市況平靜的月份；港股如欲往
上突破，相信需要一個重大的利好消息支持。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向26/11/2021
亞洲知識產權營商論壇「迸發創新‧持續發展與增長動力」
財經熱話26/11/2021
【虛幣世界】感恩節加密貨幣攀升，多款山寨幣上揚
中國故事25/11/2021
《神州經脈》美擴大實體清單涉多間中企　滬指低收三千六無功而返
財經熱話25/11/2021
國策來祝福　電力股穩升　華潤電力曾飆一成
財經熱話25/11/2021
【酒向高端】啤酒市場轉戰高檔 潤啤百威揀邊杯？
財經熱話25/11/2021
珠澳放寬通關大行齊唱好　濠賭股強勢持續全線上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金