《窩輪豪情－梁業豪》港股下月需要一個重大利好消息

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、醫

療保健業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海

豐國際（０１３０８）、小鵬汽車（０９８６８）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選新地（０００１６）、新世界（０００１７）與港交所（００３８８）。

１１月份期貨、期權將於下周一（２９日）到期，淡友大戶原本控制了大局，昨天（２５日

）卻見明顯收歛了攻勢。他們遲遲不向目標恒指２４４００進發，應該是有好友大戶於本周低位

前努力守關，令他們知難而退。本欄認為，近期港股於表現上已經遠遠落後於美股，早前，美元

首網上會晤只能夠為港股帶來非常短暫的向好刺激。港股本月低位是否已經出現，筆者未能肯定

，關在於今天（２６日）好友的反攻誠意。一般而言，１２月屬於市況平靜的月份；港股如欲往

上突破，相信需要一個重大的利好消息支持。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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