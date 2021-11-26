《再戰明天》歐央行副總裁講話，歐元區公布１１月消費者信心指數

《經濟通通訊社２６日專訊》歐央行副總裁德金多斯講話，及歐元區公布１１月消費者信心

指數，料為下周初市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間２９日４：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥在線上巴黎

Ｅｕｒｏｐｌｕｓ論壇上講話，同一時間歐洲央行副總裁德金多斯在一個金融會議上發表題為「

ＥＣＢ新戰略：新的通脹和利率定義」的講話。晚上７：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加

一個由德國工業總會（ＢＤＩ）舉辦的會議。１０：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員哈

卡賴寧發表有關監管問題的講話。



＊德日公布１０月零售銷售，美１０月成屋待完成銷售＊



在數據方面，２９日，德國公布１０月零售銷售，月率料由下滑１﹒９％升上０﹒５％。

７：５０ａｍ，日本公布１０月零售銷售。６：００ｐｍ，歐元區公布１１月消費者信心指數。

９：００ｐｍ，德國公布１１月消費者物價指數。１１：００ｐｍ，美國公布１０月成屋待完成

銷售，月率料由下滑２﹒３％升上０﹒７％。１１：３０ｐｍ，美國公布１１月達拉斯聯邦製造

業展望企業活動指數，料由１４﹒６升至１７。

在本港，下周一公布業績的公司有：中燃氣（００３８４）。（ｗａ）

