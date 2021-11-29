【大行報告】美團（３６９０）季績後大行點評，一文盡掌握！

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）上周公布季績，受累於新業務經營虧損擴

大，第三季業績由盈轉虧，經調整虧損５５﹒２７億人民幣，期內收入按年升近３８％至

４８８﹒２９億元人幣，大致符合市場預期。受去年高基數及疫情反覆影響，多家大行看淡美團

第四季的餐飲外賣，和到店、酒店及旅遊業務前景，但由於集團穩健的盈利能力和持續的市場領

導地位，普遍維持目標價不變；不過有兩間大行下調其目標價，當中花旗將其目標價由３６４元

調低約６％至３４２元，野村亦下調目標價約５％至３３６港元。

美團績後今早低開８﹒８％，報２４０﹒４元，創逾一個半月低，現報２４３﹒２元，跌近

８％。（ａｃ）



表列大行對美團最新目標價及評級：

大行╱券商 目標價（港元） 評級 分析重點

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大和 ３５０ 買入 季績符預期，料外賣業務頹勢延續至明年首季

富瑞 ３４６ 買入 到店、酒店及旅遊業務表現勝預期

花旗 ３６４ → ３４２ 買入 第四季料疲弱，新業務虧損或擴大

野村 ３５４ → ３３６ 買入 季績勝預期，惟外賣及到店業務將暫呈放緩

摩根士丹利 ３２０ 增持 季績符預期，疫情短期威脅核心業務

高盛 ３１２ 買入 第四季料疲弱，惟長期市場地位及前景不變

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