  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2021 11:34

【大行報告】美團（３６９０）季績後大行點評，一文盡掌握！

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）上周公布季績，受累於新業務經營虧損擴
大，第三季業績由盈轉虧，經調整虧損５５﹒２７億人民幣，期內收入按年升近３８％至
４８８﹒２９億元人幣，大致符合市場預期。受去年高基數及疫情反覆影響，多家大行看淡美團
第四季的餐飲外賣，和到店、酒店及旅遊業務前景，但由於集團穩健的盈利能力和持續的市場領
導地位，普遍維持目標價不變；不過有兩間大行下調其目標價，當中花旗將其目標價由３６４元
調低約６％至３４２元，野村亦下調目標價約５％至３３６港元。
　　美團績後今早低開８﹒８％，報２４０﹒４元，創逾一個半月低，現報２４３﹒２元，跌近
８％。（ａｃ）

表列大行對美團最新目標價及評級：　
　　大行╱券商　　目標價（港元）　　評級　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　大和　　　　　　３５０　　　　買入　季績符預期，料外賣業務頹勢延續至明年首季
　　　富瑞　　　　　　３４６　　　　買入　　　到店、酒店及旅遊業務表現勝預期　　　
　　　花旗　　　３６４　→　３４２　買入　　　第四季料疲弱，新業務虧損或擴大　　　
　　　野村　　　３５４　→　３３６　買入　季績勝預期，惟外賣及到店業務將暫呈放緩　
　　摩根士丹利　　　　３２０　　　　增持　　　季績符預期，疫情短期威脅核心業務　　
　　　高盛　　　　　　３１２　　　　買入　第四季料疲弱，惟長期市場地位及前景不變　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告29/11/2021
【大行炒Ｄ乜】摩通降航運股目標　野村降美團5%目標
開市Good Morning29/11/2021
溫傑：變種病毒對全球經濟復甦影響微　港股短期下跌空間不大
財經熱話29/11/2021
【陶觀天下】病毒變異市場震驚　鮑伯連任政策飄忽
財經熱話29/11/2021
【虛幣世界】加密貨幣自感恩節起反彈，新病毒無礙幣價攀升
財經熱話26/11/2021
【內房困局】政策縱放鬆隱患卻未除　惟可留意中海外潤地及龍湖
中國故事26/11/2021
《神州經脈》騰訊阿里掃碼支付遭監管　滴滴美股或退市　滬指收跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金