《新股上市》微博發售１１００萬股半數舊股，入場費約７８３８元

《經濟通通訊社２９日專訊》微博－ＳＷ（０９８９８）在港上市，全球發售１１００萬股

，當中包括５５０萬股舊股；國際及香港分別佔總數九成及一成，今日起至本周四（１２月２日

）中午公開招股，每股發售不高於３８８元，一手２０股「入場費」為７８３８﹒２０元。該股

１２月８日掛牌，聯席保薦人高盛、瑞信、中信証劵及中金。

微博美國存託股（每股代表一股股份）在納斯達克上市交易，代碼「ＷＢ」，上周五（２６

日）收報４２﹒７９美元，相當於３３３﹒６６港元。

微博在內地經營社交媒體平台，截至２０２１年６月微博的月活躍用戶為５﹒６６億，平均

日活躍用戶為２﹒４６億。根據灼識諮詢報告，按２０２１年６月的月活躍用戶和日活躍用戶計

，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。

微博股份假設每股訂為價最高發售價３８８元，淨額集資約２０億元，當中約４５％用於持

續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內容生態系統；約２５％用於研發以提升用戶體驗及

變現能力；約２０％用於尋求戰略聯盟、投資和收購；約１０％用作營運資金及一般公司用途。

（ｍｈ）

