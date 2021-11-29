  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2021 08:10

《新股上市》微博發售１１００萬股半數舊股，入場費約７８３８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》微博－ＳＷ（０９８９８）在港上市，全球發售１１００萬股
，當中包括５５０萬股舊股；國際及香港分別佔總數九成及一成，今日起至本周四（１２月２日
）中午公開招股，每股發售不高於３８８元，一手２０股「入場費」為７８３８﹒２０元。該股
１２月８日掛牌，聯席保薦人高盛、瑞信、中信証劵及中金。
　　微博美國存託股（每股代表一股股份）在納斯達克上市交易，代碼「ＷＢ」，上周五（２６
日）收報４２﹒７９美元，相當於３３３﹒６６港元。
　　微博在內地經營社交媒體平台，截至２０２１年６月微博的月活躍用戶為５﹒６６億，平均
日活躍用戶為２﹒４６億。根據灼識諮詢報告，按２０２１年６月的月活躍用戶和日活躍用戶計
，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。
　　微博股份假設每股訂為價最高發售價３８８元，淨額集資約２０億元，當中約４５％用於持
續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內容生態系統；約２５％用於研發以提升用戶體驗及
變現能力；約２０％用於尋求戰略聯盟、投資和收購；約１０％用作營運資金及一般公司用途。
（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告29/11/2021
【大行炒Ｄ乜】摩通降航運股目標　野村降美團5%目標
開市Good Morning29/11/2021
溫傑：變種病毒對全球經濟復甦影響微　港股短期下跌空間不大
財經熱話29/11/2021
【陶觀天下】病毒變異市場震驚　鮑伯連任政策飄忽
財經熱話29/11/2021
【虛幣世界】加密貨幣自感恩節起反彈，新病毒無礙幣價攀升
財經熱話26/11/2021
【內房困局】政策縱放鬆隱患卻未除　惟可留意中海外潤地及龍湖
中國故事26/11/2021
《神州經脈》騰訊阿里掃碼支付遭監管　滴滴美股或退市　滬指收跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【hot talk 1點鐘 1周年特別版—睇住賞】賞Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金