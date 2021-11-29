【企業盈警】香港科技探索料全年盈利按年錄得顯著下降

《經濟通通訊社２９日專訊》香港科技探索（０１１３７）公布，集團預期截至今年１２月

３１日止年度之盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將會按年錄得顯著下降，

亦指截至今年９月３０日止九個月，訂單總商品交易額按年增加約９﹒１％至約４７﹒８億元；

及截至今年９月３０日止九個月，於ＨＫＴＶｍａｌｌ購物的獨立客戶數量由按年增加約

１７﹒４％至約１１２﹒２萬名。

期內盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將會按年錄得顯著下跌，主要因

為截至今年９月３０日止九個月內並無收到類似補貼金額，而去年同期收取非重複性及非經常性

之政府補貼約４９００萬元，

鑑於政府的消費券計劃於今年８月及１０月發放，引致香港的零售業競爭加劇，為保持

ＨＫＴＶｍａｌｌ的競爭力並及早吸納消費動力，ＨＫＴＶｍａｌｌ於今年７月推出「３５０港

元購買５００港元電子禮券計劃」。該計劃共售出面值約２﹒８８億元之電子禮券，於今年７月

至１０月期間使用。該計劃於今年第三季度已產生及入賬約７１７０萬元的推廣及宣傳費用。而

有關該計劃之淨費用約８４４０萬元已於今年７月至１０月期間全面入賬至損益表。集團認為該

計劃是一項一次性的大型推廣活動，以應對政 府消費券計劃帶來的激烈市場競爭。

受惠於該計劃，ＨＫＴＶｍａｌｌ取得強勁的增長動力，根據今年１０月及到目前為止之

１１月之訂單總商品交易額表現，集團預計今年第四季度之訂單總商品交易額表現將較今年第三

季度為佳。（ｂｎ）

