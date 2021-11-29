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即市新聞

29/11/2021 18:36

中石化（００３８６）向母公司附屬購買資產，共涉約７０億人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，於今日中
國石化與中國石化集團資產經營管理有限公司簽署資產公司協議，該協議約定，中國石化擬以約
４４﹒３２億元（人民幣．下同）的價格購買資產公司持有的生產經營性業務的股權類資產、非
股權類資產及負債。
　　中國石化附屬公司儀征化纖與資產公司簽署儀征化纖協議，該協議約定，儀征化纖擬以約
１１﹒４３億元的價格購買資產公司持有的生產經營性業務的股權類資產、非股權類資產及負債
；中國石化與集團燕山簽署集團燕山協議，該協議約定，中國石化擬以約１４﹒７４億元的價格
購買集團燕山持有的生產經營性業務的非股權類資產及負債。
　　中國石化集團公司為公司之控股股東。由於資產公司、集團燕山為中國石化集團公司的附屬
公司，因此根據上市規則，彼等為中國石化集團公司的聯係人，構成公司的關連人士。該等協議
項下之交易構成公司之關連交易。
　　是次交易完成後，公司將分別持有安慶曙光２５％的股權、山東康潔３７﹒５％的股權、齊
民能源９０％的股權、齊魯伊士曼４９％的股權、齊魯安諾５０％、儀化博納４０％的股權、儀
化東麗５０％的股權。
　　公司表示，是次交易有利於進一步提升公司一體化運營水準，實現資源優化配置和業務協同
效應，增強公司在業務所在地的綜合競爭力，同時整體上減少關連交易。（ｂｎ）
　

　

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