《再戰明天》英國央行總裁講話，歐美公布１１月ＰＭＩ

《經濟通通訊社３０日專訊》英國央行總裁貝利講話，及歐美公布１１月ＰＭＩ，料為明日

市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行審議委員安達誠司發表演說，英國央行總裁貝利發表講話

，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議。本港時間１日６：００ｐｍ，經濟合作暨發展組織

（ＯＥＣＤ）公布經濟展望。晚上１０：００ｐｍ，瑞典央行副總裁布列門訪問隆德大學並談論

當前的貨幣政策和經濟形勢。



＊澳洲公布第三季ＧＤＰ，中國１１月財新ＰＭＩ＊



在數據方面，１２月１日８：３０ａｍ，澳洲公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒７％

逆轉至下滑２﹒５％，年率料由９﹒６％降至３％。９：４５ａｍ，中國公布１１月財新製造業

採購經理人指數，料維持於５０﹒６。３：００ｐｍ，德國公布１０月零售銷售，月率料由下滑

１﹒９％升上０﹒９％。４：５５ｐｍ，德國公布１１月製造業採購經理人指數，料由５７﹒８

降至５７﹒６。５：００ｐｍ，歐元區公布１１月製造業採購經理人指數，料由５８﹒３升至

５８﹒６。９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由５７萬降至５２萬。

１０：４５ｐｍ，美國公布１１月製造業採購經理人指數，料由５８﹒４升至５９﹒１。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月ＩＳＭ 製造業指數，料由６０﹒８升至６１﹒２。（ｗａ）

