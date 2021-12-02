《行內行外－梁崇讓》「元宇宙」概念真可造福投資者嗎？

《行內行外》近年中港美三地股票市場的走勢呈現兩極化，美股在多年的寬鬆貨幣政策下，

道指不斷創出新高，而虛擬貨幣Ｂｉｔｃｏｉｎ的價格，在市場充裕的資金帶動下同時回升，兩

者近日雖然因新冠變種病毒Ｏｍｉｃｏｒｎ出現和經濟因素而急劇回調，但前段的上升確實已製

造了不少財富和造就新富豪的出現。



＊何謂元宇宙＊



而中港股市則徘徊不前，只因內地政府對多個行業作出重整的監管制度，尤對科技壟斷行為

進行新規管，加上內房股債務爆雷，令中港股市下滑，其中科技龍頭和內房股份明顯受壓，投資

者自然感到不是味兒。不過正當投資者對內地科技股的前景感到悲觀之際，元宇宙概念在面書主

席朱克伯格的人氣帶動下，相關股份立即受到追捧，究竟元宇宙是甚麼呢？有人說元宇宙就是利

用３Ｄ和傳感等多項技術，跨越實體和虛擬，讓人類的神經元感知無限延伸和具化，進入一個完

全無拘束的世界，能給人類在現實世界中獲得其所想的各種奢華享受和感官體驗，讓人的成就與

滿足感變得輕而易舉。

清華大學新媒體研究中心執行主任沈陽曾表示，元宇宙本身不是一種技術，而是一個理念和

概念，它需要整合不同的新技術，如５Ｇ、６Ｇ、人工智能、大數據等，強調虛實融合，是整合

多種新技術而產生的新型虛實融合的互聯網應用和社會形態，它基於擴展現實技術提供沉浸式體

驗，以及數字孿生技術生成現實世界的鏡像，通過區塊鏈技術搭建經濟體系，將虛擬世界與現實

世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合，並且允許每個用戶進行內容生產和編輯。



＊契機與挑戰＊



這種說法指出人類可自由地進入虛擬世界，在那個世界內，令你的一切觀感都與現實景象沒

有差異，可以用虛擬的身份進行日常個人喜歡的生活的和享受其過程，更可擁有萬貫家財、盡享

各種美食，可和自己鍾情的人結婚生子，這可彌補現實世界中的各種遺憾。這樣每個人都可以間

接把自己變成金庸小說筆下的主角韋小寶，有八個妻妾，艷福無邊，八面玲瓏，面面俱圓，也可

成為令狐沖的笑傲江湖；郭靖的行俠仗義為國為民；也可享受神鵰俠侶的楊過、小龍女至死不渝

的愛情；化身成蜘蛛俠、鋼鐵俠、變形俠醫、蟻俠、蝙蝠俠等科幻英雄，也可當起富豪享受奢華

生活和乘坐火箭上太空漫遊，大家可以活在虛幻世界內，每個人可以自得其樂，這樣的虛擬生活

是否可滿足人類的物質欲的渴求？筆者不敢苟同了。

事實每一項技術的迭起和革新，都將意味著一個新的契機、新的挑戰，同時可能也是一個新

時代開始，技術渴望製造新產品、資本到處尋找新出路、商家期望新產品暢銷、用戶期待新體驗

，有專家分析指出，元宇宙就好比是一個具身性的互聯網，也是互聯網的未來，在元宇宙你不是

簡單地再去瀏覽內容，而是身處在內容之中，在不久之未來，將可取代現時的互聯網產品和內容

，這不難想像行業的發展空間無限大，再加上近期面書主席朱克柏格突然出口吹捧，因此令全球

涉及元宇宙相關行業的上市公司立即受投資者追捧，在資金帶動下，此類股票的股價立即飆升，

甚至個別股票的升幅更以倍計，這是喜還是憂呢？有機會再談。



＊現實與虛幻＊



後記：元宇宙概念可持續炒作多久沒有人知道？或許「完了把就！」只是在新概念的發展過

程中，必然遇到很多問題，其中必涉及監管制度和道德倫理價值以及社會階層問題，虛擬貨幣的

存在已令全球監管機構不斷前思後想地考慮應如何落筆？除了中國政府早已明刀明槍大刀闊斧出

手打壓虛擬貨幣在內地發展外，大部分西方資本主義國家，包括香港只是在研究再研究，態度似

乎仍是模稜兩可，現再有發展虛擬空間的元宇宙概念出現，那監管有關當局又會如何部署呢？會

否進行嚴謹規範？又是各國政府和監管當局的難題。

中國藝術研究院副研究員孫佳山認為：「當現實空間遇到虛擬空間，除了要關注技術發展帶

來的變革，更需關注「價值」本身的意義，要將有序的政策監管納入其中，保障行業健康有序發

展。」由此可見，已有評論指出以虛擬空間配合科技發展和作為娛樂，確是無可厚非，但如人類

沉迷於虛幻世界，不能自拔，這個社會將會出現甚麼現象？當年滿清時代，中國人被鴉片塗毒，

國力衰弱，簽下了不少不平等條約，現世代內地已出現躺平一族，官方文章也強烈批評網上游戲

容易成為精神鴉片，影響社會年青一代的身心發展，內地政策正不斷打擊不是法定貨幣的虛擬貨

幣和不良的網上遊戲，如虛擬空間會變成內地人民的精神「海洛英」和「可卡因」，那內地政府

又會否讓中國人民只活在虛擬的世界裏呢？筆者未敢妄下評論，但相信不同國家在不同意識形態

下，對新虛擬的事物將會有不同的取態了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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