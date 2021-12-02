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即市新聞

02/12/2021 11:30

《真知灼見－溫灼培》歐盟的「一帶一路」計劃是甚麼回事？

　　《真知灼見》消息指，歐盟執委會今晚（２日）將公布計劃，籌集３０００億歐元在全球推
行基建。明顯，此舉是為抗衡中國的「一帶一路」戰略。當然，有關細節如何還有待今晚歐盟公
布。但筆者認為，歐盟此舉相當不明智。
　
　　首先，經歷早年的歐債危機及現今的疫情後，歐盟本身經濟已是千瘡百孔，歐盟應留待更多
資金作自身經濟發展。
　
　　其次中國的「一帶一路」，協助新興國家推行基礎建設，在基建本身不是為了賺錢，其目的
是為打通全球道路網絡，使中國的低廉價產品能輸往全球，為中國製造出一個更龐大的出口市場
。歐盟如協助新興國家打通道路網，假如要收取昂貴建築費用，這些國家會選擇與中國合作。假
如歐盟在基建費用上選擇作半賣半送，這不單會使歐盟賠本，打通了道路網後，由於歐洲的貨品
相對貴，試問歐盟又如何能把其產品推銷予這些經濟實力較弱的國家？明顯，歐盟協助新興國家
打通道路網後，最終得益的將會是中國。就讓我們今晚觀察歐盟的全球基建方案細節！
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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