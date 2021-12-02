《真知灼見－溫灼培》歐盟的「一帶一路」計劃是甚麼回事？

《真知灼見》消息指，歐盟執委會今晚（２日）將公布計劃，籌集３０００億歐元在全球推

行基建。明顯，此舉是為抗衡中國的「一帶一路」戰略。當然，有關細節如何還有待今晚歐盟公

布。但筆者認為，歐盟此舉相當不明智。



首先，經歷早年的歐債危機及現今的疫情後，歐盟本身經濟已是千瘡百孔，歐盟應留待更多

資金作自身經濟發展。



其次中國的「一帶一路」，協助新興國家推行基礎建設，在基建本身不是為了賺錢，其目的

是為打通全球道路網絡，使中國的低廉價產品能輸往全球，為中國製造出一個更龐大的出口市場

。歐盟如協助新興國家打通道路網，假如要收取昂貴建築費用，這些國家會選擇與中國合作。假

如歐盟在基建費用上選擇作半賣半送，這不單會使歐盟賠本，打通了道路網後，由於歐洲的貨品

相對貴，試問歐盟又如何能把其產品推銷予這些經濟實力較弱的國家？明顯，歐盟協助新興國家

打通道路網後，最終得益的將會是中國。就讓我們今晚觀察歐盟的全球基建方案細節！

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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