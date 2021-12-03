《缸邊麗評－熊麗萍》變種病毒來襲，邊Ｄ股份值博

《缸邊麗評》恒指在上月底因為變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ突然來襲而大幅回落，令１１月份

恒指下跌１９００點，但過去兩天反彈力度有限，大家似仍在觀望藥廠及世衛對Ｏｍｉｃｒｏｎ

的研究數據。不過，個別板塊因為受惠於疫情而上升，現階段我們又應否跟車太貼，追入相關股

份？



＊藥物及遠程板塊難言受惠＊



由於Ｏｍｉｃｒｏｎ的病毒擴散能力，減低重症的效能及現有疫苗是否適用於

Ｏｍｉｃｒｏｎ，這一連串問題均未有答案，若現階段又全盤改變投資策略，追逐疫情受惠股，

是太冒險的做法。由於病毒變種已非全新事物，各國即時限制對非洲多國的旅客入境，而現有的

防疫措施或作收緊，但已不會輕易採取疫情發生初期的「封城」措施；因此，疫情受惠股，包括

藥物、遠程工作的軟件、硬件股等，由於藥廠不斷研發新疫苗，一旦有新疫苗研發成功，又或現

有藥疫已不足以對抗變種病毒，相關藥股便會出現下挫（正如早前輝瑞研發口服藥治療新冠病患

者），藥物股是否真正受惠於疫情，仍是五五波。

藥物股具有短炒的疫情概念，疫情的另些受惠板塊包括遠程工作相關的硬件、軟件股，但由

於去年疫情已有不少企業及個人亦已開始使用遠程工作及學習；因此，今次變種病毒不會再出現

去年對電腦、手機、軟件的急增需求。



＊航運股只宜小注博入＊



至於今次疫情即時受追捧的股份反而是航運股，當中理念是疫情阻礙貨物清關、船隻無法泊

岸卸貨，令運費又再上升。筆者認為這個解讀有點過早及過敏，關鍵仍是視Ｏｍｉｃｒｏｎ在未

來二、三星期的發展及研究數據，但這個板塊較藥品、遠程工作相關股份值博。由於歐美聖誕付

運的旺季已於９月底完結，股價亦由高位逐級調整。目前除了上述「塞船」令運費上升的機會外

，亦有農曆新年前的區域性旺季的因素，並非單純Ｏｍｉｃｒｏｎ概念；惟只宜以小注參與東方

海外（００３１６）及海豐國際（０１３０８），其次則可博港口股招商局港口（００１４４）

，中遠海運港口（０１１９９）。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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