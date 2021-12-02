《鍾之日記》恒大撲水續賣產，監管緊箍視頻股

《鍾之日記》１２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國發現本土首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ病例，震散隔晚美股，大市拾級向下，道指倒插４６１點

，但亞洲時段道指期貨急彈逾兩百點，令港股今日反覆向好。恒指低開１３４點，報２３５２４

，之後最多曾跌１４１點，低見２３５１７，但買盤湧現，大市止跌回升，最多升１４８點，高

見２３８０７，隨後升幅大縮，更一度升勢不保。港股午後表現反覆，尾段復升逾百點，不過未

能升穿上午高位，最終收報２３７８８，升１３０點或０﹒５５％。大市全日成交

１４７５﹒６３億元。國指升８０點或０﹒９５％，造８５０６；科指跑輸大市，跌４１點或

０﹒６８％，報６０１７點。

踏入１２月，人民銀行連續兩日累計淨回籠１８００億元人民幣，滬深股市保持沉悶，資源

及汽車等板塊走高，惟雲遊戲、元宇宙、工業母機、數字貨幣等科技概念板塊散水，滬綜指全日

保持超窄幅波動，收市跌０﹒０９％，報３５７３﹒８４點，深成指跌０﹒１９％，創業板指跌

０﹒１９％。兩市全日成交１１５３３億元人民幣，和上日水平相若，亦是第３０個交易日突破

１萬億。



＊券商稱曙光快到，恒大銷售負值股價仍走高＊



隨著經濟發展放緩加上多家房企相繼出現債務風險，內房銷售成績出現斷崖式暴跌，而情況

最嚴重莫過於昔日龍頭恒大（０３３３３），由於存在爛尾風險，恒大樓盤讓投資客避而遠之，

中指院統計恒大上月銷售額僅２６﹒８億元人幣，而克而瑞研究中心更預計在退房效應下，恒大

上月銷售額為負６﹒９億元人民幣。

恒大繼續賣資產撲水，旗下廣州凱隆擬以１﹒４５億元人幣價格出售嘉凱城

（深：０００９１８）約４％持股，以歸還廣州凱隆在中信證券的質押債務本金。

中國恒大今日股價仍升３﹒２％，報２﹒２７元；恒大物業（０６６６６）則跌３﹒５％收

３﹒５７元，盤中曾見３﹒４５元上市新低，恒大汽車（００７０８）全日瀉１３﹒４％，盤中

創３個月新低。

其他內房銷售成績方面，中指院數據顯示，三甲碧桂園（０２００７）、萬科

（０２２０２）、融創（０１９１８）當月銷售額按年分別縮水３３﹒９％、７﹒９％及

４７﹒１％，第二梯隊同錄銷售額按年跌１９﹒６％至５５﹒７％不等。惟有內地券商預計明年

３月房企困局有曙光，加上民營房企境內發債放行，碧桂園及龍湖（００９６０）獲允發行中期

票據各５０億元人民幣，內房表現向上，融創漲４﹒９％，碧桂園升４﹒１％，萬科升３﹒２％

，中海外（００６８８）升２﹒８％，潤地（０１１０９）升２﹒５％。



＊內地再規管網絡廣告，直播視頻再受壓＊



內地監管並未放鬆，甚至正進一步規管互聯網廣告，文旅部昨日推出新規，要求有效規範「

金錢打賞」，視頻股沽壓大，嗶哩嗶哩（０９６２６）插６﹒６％；快手（０１０２４）挫

３﹒６％；赤子城（０９９１１）挫４﹒５％；映客（０３７００）瀉逾７％。

此外，文化和旅遊部辦公廳發布《關於加強網絡文化市場未成年人保護工作的意見》，提出

網絡文化市場主體不得以打賞排名、虛假宣傳等方式炒作網絡表演者收入，不得以虛假消費、帶

頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費。

值得關注的是，內地視頻巨頭愛奇藝今天開始進行一輪大規模裁員，多位被裁員工獨家透露

，此次裁員是愛奇藝歷史上規模最大的一輪裁員，部分部門幾乎全員被裁。

科網股整體向下，阿里巴巴（０９９８８）自第三季業績公布後，股價久未止跌，阿里巴巴

連跌３日，即市曾見１２０﹒１元的香港上市新低，收市跌２﹒５％，報１２２﹒６元。小米

（０１８１０）下滑０﹒２％；百度（０９８８８）走低０﹒３％；但騰訊（００７００）支撐

大市，升１％，成交居首達８３﹒３２億元。網易（０９９９９）漲１﹒２％，美團

（０３６９０）走高１﹒３％。京東（０９６１８）升０﹒５％。

另外，新股市場再度遇冷，網易分拆的雲音樂（０９８９９）今首日掛牌，收報１９９﹒９

元為全日最低位，較招股價２０５元低２﹒５％；該股一手５０股，不考慮交易費用，每手帳面

蝕２５５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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