《輪證高清－孫明哲》大市急跌令引伸波幅急升，選產品要注意條款

《輪證高清》市場憂慮變動病毒爆發新一輪疫情，環球市場急跌，恒生指數周一（２９日）

低見２３，１７５點的近１年低位，指數急跌連帶引伸波幅上升，恒指波幅指數由上周２０個波

幅點之下急升至周初的２４個波幅點之上。個股股份方面，科技股騰訊（００７００）、阿里

（０９９８８）及美團（０３６９０）相關產品引伸波幅亦跟隨上升，在波幅上升的情況下，投

資者選擇產品就要特別小心，因為一旦股價出反彈，波幅有機會調頭回落，博反彈的投資者可能

會發現輪價不跟正股行，宜以中年期、貼價、低街貨產品作部署，以減低波幅變化對輪價的影響

。

以騰訊認購證為例，早前成交活躍的認購證大都於１月份或２月初到期，現在開始變得短期

，時間值損耗加快之餘引伸波幅敏感度高，波幅風險上升，因此投資者宜轉移留意年期較長的產

品。然而，２月下旬或之後到期的貼價證面值又高於０﹒２５元，敏感度較低令吸引力大減，同

時投資者又需避免太價外產品，行使價４９６元附近、２月底到期是少數中期、輕微價外而且低

面值的產品，當中可留意槓桿最高的騰訊購１３９９４，實際槓桿接近９倍。

另外，阿里股價近日屢創新低，早前活躍的認購證都變得價外，發行商都發行較貼價產品滿

足市場需求，新產品年期較長，可先不用擔心年期問題，但就要特別留意行使價。以周一收市價

計算，價外程度１５％是行使價１４５元附近的產品，在這個範圍之內，行使價１４０至１４２

元是唯一選擇，當中可留意槓桿最高的阿里購１４５５５，行使價１４１﹒９８元，明年４月

２２日到期，實際槓桿５﹒４倍。《高盛董事總經理 孫明哲》《

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