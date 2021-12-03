《陸言堂－陳永陸》恒指暫難重上兩萬四，仍受多個利淡因素困擾

《陸言堂》港股近兩日雖然有所回升，不過高位有回吐壓力，而今日（３日）恒指雖然一度

嘗試先跌後回升，過似乎市場仍受多個利淡因素所困擾，出現反彈乏力的情況。



首先，市場仍然未知道到底Ｏｍｉｃｒｏｎ新型變種病毒，到底會影響全球的經濟復甦，雖

然重症患者比重不多，甚至死亡率不高，不過由於Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳送速度十分快速，所以不

少國家都加強了防疫的措施，同時亦令全球股市的波幅增加。當然，全球不少股市的升幅其實有

點過多，所以Ｏｍｉｃｒｏｎ絕對是美股等市場的一個調整借口，這絕對值得注意。



至於另一個因素，就是美國聯儲局主席鮑威爾表示，可能會加快縮減買債的時間表，但卻沒

有提到加息的時間表，不過市場已解讀成鮑威爾因為成功連任，而變成鷹派，可是如果回顧過去

他的言論，其實一直都認為縮減買債規模是必須的，可是是否要加息，對他而言卻是另一個議題

，所以是否代表他已轉鷹，其實是言之尚早，加上現在多了Ｏｍｉｃｒｏｎ這個因素，聯儲局未

來的貨幣政策仍然有很多變數，而且從本周美國金融市場表現分析，美股雖有下跌壓力，但債息

同樣下跌，這代表債券市場似乎不太相信聯儲局會在短期內加息。



故此，近日美股似乎真的因為升幅過多，有部分投資者已急不及待在年底前沽貨鎖定利潤，

或者有部分投資者早已期待美股有一個似樣的調整，所以無論是Ｏｍｉｃｒｏｎ還是鮑威爾的因

素，或者都只是美股調整的一個借口。



當然，今日港股多了一個利淡因素，就是美國證券交易委員會（ＳＥＣ）昨日（２日）通過

修正案，規定在美上市的中國企業必須披露是否由政府控制，並提供審計報告，否則會被除牌。

不過，這個並非新的消息，所以今日不少科網股顯著下跌，應該不涉及此因素，同時滴滴出行宣

布啟動在紐交所退市的工作，這亦不應該成為利淡科網股的藉口，只是由於恒指在收市後會出現

成分股的變動，不少股份的比重都有所更改，加上近日區內的科網股表現欠佳，部分科網股的

ＩＰＯ更在首兩天出現急跌，令投資者對區內的科網股估值作重新計算，這應該是當中令科網股

急跌的主要原因。



在種種因素影響下，相信恒指暫難重上２４０００點的關口。《獨立股評人 陳永陸》



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