《日入而息》港康碼下周五起供實名登記，傳聖誕節前或實現通關

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港康碼下周五起供實名登記，安心出行更新至３﹒０；港康碼分紅黃綠三色，紅碼包括確診者及

密切接觸者；薛永恒稱刻意提供錯誤資料或出行紀錄屬刑事；鍾偉強稱稍後將推措施協助社區人

士使用「港康碼」等

據報通關獲北京首肯，有望聖誕節前實現

據報政府顧問建議中國明年經濟增長目標５－５﹒５％

雲音樂（０９８９９）今首掛，丁磊用四首歌談四次敲鑼感受：丁磊發公開信：雲音樂希望放眼

全球，讓中國的聲音走向世界

總商會料明年經濟增長２﹒８％，恢復跨境活動成關鍵

本港新增６宗輸入確診，大角咀海桃灣２座納入強檢

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收１３０點報２３７８８，科指跌４１點報６０１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒０９％，資源股續升科技股捱沽

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐洲疫情封鎖施壓歐元，下行風險仍較大

歐元最新報１﹒１３３７╱３８ ，日圓最新報１１２﹒９７╱１１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

雲音樂（０９８９９）今首掛，丁磊用四首歌談四次敲鑼感受：丁磊發公

開信：雲音樂希望放眼全球，讓中國的聲音走向世界

宏光半導體（０６０９８）完成配售籌８６２０萬元，在徐州設新工廠

高雅光學（００９０７）配股集資料１２月１０日完成

當代置業（０１１０７）１１月合同銷售額按年跌８６﹒４％

傳佳兆業（０１６３８）將與離岸債權人洽償債方式，或涉發星島（０１

１０５）、佳兆業美好（０２１６８）換股債

傳字節跳動旗下房產平台裁員，幸福里稱新房業務仍是未來重點

匯豐證券表示通脹掛勾公用股料受惠於高通脹環境

國泰（００２９３）目前業務基本處盈虧平衡狀態，或考慮額外融資機會

港交所（００３８８）推淨零排放指引及ＥＳＧ數據展示欄目

寶潔夥屈臣氏集團研發日本護膚品牌ａｉｏ

小米（０１８１０）入股張藝謀等創辦ＶＲ公司，後者股東包括聯想、英

特爾等

嘉利國際（０１０５０）分拆房地產業務上市待審批，汽車零部件業務在

起步階段

恒生（０００１１）料明年前線銷售人員數目增兩成，計劃明年中翻新總

行

金地商置（００５３５）１１月合約銷售總額升７８﹒２％至６４﹒９億

元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國電力（０２３８０）「麻城多能互補百萬千瓦新能源基地」項目開工

華商國際海洋控股（００２０６）成立華商氫能，負責國際氫能業務開展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒大（０３３３３）擬轉讓嘉凱城４％，歸還中信證券質押債務本金

傳微博（０９８９８）以每股２７２﹒８元定價

京東（０９６１８）參股新能源車企，多領域進軍造車

太陽城（０１３８３）關閉貴賓廳，澳門博監局提醒博企及中介人守法經

營

波司登（０３９９８）附屬與Ｂｏｇｎｅｒ成立合資公司

景瑞控股（０１８６２）１１月合約銷售額按年跌７４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加拿大鵝總部：材料工藝問題１４天內可退款退貨

上海第三批集中供地第三日，招商蛇口４５億奪浦東地

劉世錦稱爭取２０３５年以前達中等收入群體倍增目標

銀保監表示健全銀行保險業公司治理，違規處罰逾１億元

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠９００億元

機構表示１０個落實二手參考價城市６個掛牌價按月下行

中央生態環境保護督察啟動，關注長江黃河流域生態

李克強稱清理拖欠中小企帳款，保障農民工工資支付；李克強將與世界銀

行等主要經濟組織負責人舉行對話會

紅通犯范繼萍被引渡回國，涉揮霍前夫受賄款購房產等

報道指內地兩間試點銀行暫停基金投顧業務

百濟神州Ａ股啟動申購，頂格申購需配市值３３萬元人民幣

據報政府顧問建議中國明年經濟增長目標５－５﹒５％

廣州第三次土拍極冷清，４宗流拍其餘底價成交

李彥宏料２０２４年自動駕駛逐步進入中國城市道路

商務部表示首１０月服務貿易進出口同比增長１２﹒７％；中俄正研究升

級兩國投資協定可行性；中方對世貿組織部長級會議被推遲表示理解

河南政法委原書記甘榮坤嚴重違紀違法被開除黨籍公職

國家能源集團年累計發電量突破萬億千瓦時，創新高

京東方表示截至１１月底累計耗資近１６億人幣回購股份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒８％，報１７７２４點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱無網絡安全就無國家安全，將加強打擊網絡罪行

林卓廷被控披露廉署受查人，辯方指事件涉公眾利益有合理披露理由

張建宗明起出任港大社會科學學院客席教授

鄒幸彤涉煽惑他人參與六四集會案，１月４日裁決

證監會終身禁止潘振慶重投業界

總商會料明年經濟增長２﹒８％，恢復跨境活動成關鍵

張家朗獲母校頒２５０萬獎金，林鄭稱運動員國民身分認同油然而生

土地註冊處表示上月住宅買賣合約總值按年跌１１﹒７％

上月債券通成交環比增４４％，國債和政策性金融債活躍

深股通額度全日用１２億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用近

５６億元，陸股通淨流入３０億元

富時中國Ａ５０新納入３隻股票，美的集團遭剔除

據報內地起訴書顯示多間賭廳涉嫌協助國內居民跨境賭博

艾美疫苗的腦膜炎球菌多糖結合疫苗獲准開展臨床試驗

財匯局推出新舉報政策，加強保護舉報人

第三季「永久離港」提取強積金涉２６億，創新高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中信證券表示明年３月地產行業有望迎來新起點

奧園（０３８８３）就６０億元理財產品提出「現金＋實物」兌付方案

據報榮盛發展擬尋求置換兩筆明年初到期美元債

楊偉民稱部分城市房價已超出中等收入群體極限承受力

母企折讓供股籌資之際，新城控股被曝架構重整及裁員

民營房企境內發債放行，碧桂園龍湖各發中票５０億元

禹洲集團回應抵押深圳總部大樓報道：常見融資行為

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美促中印俄加速減排，人民日報表示美應拿出誠意和行動

美元走勢強，今秋中國訂購美國大豆總量不及去年

彭帥事件發酵ＷＴＡ停在華賽事，中方反對體育政治化

美歐就中國議題舉行對話，中方表示小圈子做法損人害己

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《智慧生活夥伴獎》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

史秀美冀港府落實更多智慧生活方案

數碼港表示疫情下智慧生活環境變得相當普遍

「２０２１智慧生活夥伴大獎」頒獎禮今舉行，共頒發５１個獎項

智慧城市聯盟冀各界支持創科界發展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《重拳監管》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

互聯網營銷師職業技能標準出台，申報從業須考試

國家煙草局表示從事電子煙相關業務應取得主管部門許可

支付寶與中國銀聯在全國範圍實現收款碼掃碼互認

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增６宗輸入確診，大角咀海桃灣２座納入強檢

互聯網業界表示市民或憂慮「港康碼」收集過多個人資料

國務院表示中國正快速推進新變種病毒株疫苗研發

據報港府要求航空公司為內地航班單獨配備機組人員

商務部表示及時研判疫情對外貿及供應鏈影響，妥善應對

衛健委表示疫情動態清零策略不會動搖

轉機客確診Ｏｍｉｃｒｏｎ，梁子超建議暫停轉機安排

轉機客確診，機管局表示航空公司須安排２４小時內轉機

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《通關在望》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報通關獲北京首肯，有望聖誕節前實現

港康碼下周五起供實名登記，安心出行更新至３﹒０

港康碼分紅黃綠三色，紅碼包括確診者及密切接觸者

鍾偉強稱稍後將推措施協助社區人士使用「港康碼」等

薛永恒稱刻意提供錯誤資料或出行紀錄屬刑事

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

