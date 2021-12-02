《日入而息》港康碼下周五起供實名登記，傳聖誕節前或實現通關

《今天重點》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港康碼下周五起供實名登記，安心出行更新至３﹒０；港康碼分紅黃綠三色，紅碼包括確診者及
密切接觸者；薛永恒稱刻意提供錯誤資料或出行紀錄屬刑事；鍾偉強稱稍後將推措施協助社區人
士使用「港康碼」等
據報通關獲北京首肯，有望聖誕節前實現
據報政府顧問建議中國明年經濟增長目標５－５﹒５％
雲音樂（０９８９９）今首掛，丁磊用四首歌談四次敲鑼感受：丁磊發公開信：雲音樂希望放眼
全球，讓中國的聲音走向世界
總商會料明年經濟增長２﹒８％，恢復跨境活動成關鍵
本港新增６宗輸入確診，大角咀海桃灣２座納入強檢
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《即日市況》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒指高收１３０點報２３７８８，科指跌４１點報６０１７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《深滬股市》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬綜指收跌０﹒０９％，資源股續升科技股捱沽
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元匯價》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
歐洲疫情封鎖施壓歐元，下行風險仍較大
歐元最新報１﹒１３３７╱３８ ，日圓最新報１１２﹒９７╱１１３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
雲音樂（０９８９９）今首掛，丁磊用四首歌談四次敲鑼感受：丁磊發公
開信：雲音樂希望放眼全球，讓中國的聲音走向世界
宏光半導體（０６０９８）完成配售籌８６２０萬元，在徐州設新工廠
高雅光學（００９０７）配股集資料１２月１０日完成
當代置業（０１１０７）１１月合同銷售額按年跌８６﹒４％
傳佳兆業（０１６３８）將與離岸債權人洽償債方式，或涉發星島（０１
１０５）、佳兆業美好（０２１６８）換股債
傳字節跳動旗下房產平台裁員，幸福里稱新房業務仍是未來重點
匯豐證券表示通脹掛勾公用股料受惠於高通脹環境
國泰（００２９３）目前業務基本處盈虧平衡狀態，或考慮額外融資機會
港交所（００３８８）推淨零排放指引及ＥＳＧ數據展示欄目
寶潔夥屈臣氏集團研發日本護膚品牌ａｉｏ
小米（０１８１０）入股張藝謀等創辦ＶＲ公司，後者股東包括聯想、英
特爾等
嘉利國際（０１０５０）分拆房地產業務上市待審批，汽車零部件業務在
起步階段
恒生（０００１１）料明年前線銷售人員數目增兩成，計劃明年中翻新總
行
金地商置（００５３５）１１月合約銷售總額升７８﹒２％至６４﹒９億
元人民幣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國電力（０２３８０）「麻城多能互補百萬千瓦新能源基地」項目開工
華商國際海洋控股（００２０６）成立華商氫能，負責國際氫能業務開展
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒大（０３３３３）擬轉讓嘉凱城４％，歸還中信證券質押債務本金
傳微博（０９８９８）以每股２７２﹒８元定價
京東（０９６１８）參股新能源車企，多領域進軍造車
太陽城（０１３８３）關閉貴賓廳，澳門博監局提醒博企及中介人守法經
營
波司登（０３９９８）附屬與Ｂｏｇｎｅｒ成立合資公司
景瑞控股（０１８６２）１１月合約銷售額按年跌７４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加拿大鵝總部：材料工藝問題１４天內可退款退貨
上海第三批集中供地第三日，招商蛇口４５億奪浦東地
劉世錦稱爭取２０３５年以前達中等收入群體倍增目標
銀保監表示健全銀行保險業公司治理，違規處罰逾１億元
人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠９００億元
機構表示１０個落實二手參考價城市６個掛牌價按月下行
中央生態環境保護督察啟動，關注長江黃河流域生態
李克強稱清理拖欠中小企帳款，保障農民工工資支付；李克強將與世界銀
行等主要經濟組織負責人舉行對話會
紅通犯范繼萍被引渡回國，涉揮霍前夫受賄款購房產等
報道指內地兩間試點銀行暫停基金投顧業務
百濟神州Ａ股啟動申購，頂格申購需配市值３３萬元人民幣
據報政府顧問建議中國明年經濟增長目標５－５﹒５％
廣州第三次土拍極冷清，４宗流拍其餘底價成交
李彥宏料２０２４年自動駕駛逐步進入中國城市道路
商務部表示首１０月服務貿易進出口同比增長１２﹒７％；中俄正研究升
級兩國投資協定可行性；中方對世貿組織部長級會議被推遲表示理解
河南政法委原書記甘榮坤嚴重違紀違法被開除黨籍公職
國家能源集團年累計發電量突破萬億千瓦時，創新高
京東方表示截至１１月底累計耗資近１６億人幣回購股份
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島快訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒８％，報１７７２４點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超稱無網絡安全就無國家安全，將加強打擊網絡罪行
林卓廷被控披露廉署受查人，辯方指事件涉公眾利益有合理披露理由
張建宗明起出任港大社會科學學院客席教授
鄒幸彤涉煽惑他人參與六四集會案，１月４日裁決
證監會終身禁止潘振慶重投業界
總商會料明年經濟增長２﹒８％，恢復跨境活動成關鍵
張家朗獲母校頒２５０萬獎金，林鄭稱運動員國民身分認同油然而生
土地註冊處表示上月住宅買賣合約總值按年跌１１﹒７％
上月債券通成交環比增４４％，國債和政策性金融債活躍
深股通額度全日用１２億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用近
５６億元，陸股通淨流入３０億元
富時中國Ａ５０新納入３隻股票，美的集團遭剔除
據報內地起訴書顯示多間賭廳涉嫌協助國內居民跨境賭博
艾美疫苗的腦膜炎球菌多糖結合疫苗獲准開展臨床試驗
財匯局推出新舉報政策，加強保護舉報人
第三季「永久離港」提取強積金涉２６億，創新高
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《內房困局》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中信證券表示明年３月地產行業有望迎來新起點
奧園（０３８８３）就６０億元理財產品提出「現金＋實物」兌付方案
據報榮盛發展擬尋求置換兩筆明年初到期美元債
楊偉民稱部分城市房價已超出中等收入群體極限承受力
母企折讓供股籌資之際，新城控股被曝架構重整及裁員
民營房企境內發債放行，碧桂園龍湖各發中票５０億元
禹洲集團回應抵押深圳總部大樓報道：常見融資行為
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美促中印俄加速減排，人民日報表示美應拿出誠意和行動
美元走勢強，今秋中國訂購美國大豆總量不及去年
彭帥事件發酵ＷＴＡ停在華賽事，中方反對體育政治化
美歐就中國議題舉行對話，中方表示小圈子做法損人害己
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《智慧生活夥伴獎》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
史秀美冀港府落實更多智慧生活方案
數碼港表示疫情下智慧生活環境變得相當普遍
「２０２１智慧生活夥伴大獎」頒獎禮今舉行，共頒發５１個獎項
智慧城市聯盟冀各界支持創科界發展
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《重拳監管》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
互聯網營銷師職業技能標準出台，申報從業須考試
國家煙草局表示從事電子煙相關業務應取得主管部門許可
支付寶與中國銀聯在全國範圍實現收款碼掃碼互認
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增６宗輸入確診，大角咀海桃灣２座納入強檢
互聯網業界表示市民或憂慮「港康碼」收集過多個人資料
國務院表示中國正快速推進新變種病毒株疫苗研發
據報港府要求航空公司為內地航班單獨配備機組人員
商務部表示及時研判疫情對外貿及供應鏈影響，妥善應對
衛健委表示疫情動態清零策略不會動搖
轉機客確診Ｏｍｉｃｒｏｎ，梁子超建議暫停轉機安排
轉機客確診，機管局表示航空公司須安排２４小時內轉機
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《通關在望》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
據報通關獲北京首肯，有望聖誕節前實現
港康碼下周五起供實名登記，安心出行更新至３﹒０
港康碼分紅黃綠三色，紅碼包括確診者及密切接觸者
鍾偉強稱稍後將推措施協助社區人士使用「港康碼」等
薛永恒稱刻意提供錯誤資料或出行紀錄屬刑事
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動