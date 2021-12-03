《台股攻略－黃振宇》台股高位受壓，終止４連升

《台股攻略》美股指數全面上升，台股加權指數今日（３日）微跌開市，電子股各有升跌，

太陽能及元字宙板塊造好，惟台積電偏軟，指數最終下跌２８點，收１７６９７點，成交金額為

３２５２億元，三大法人合計淨買入８５﹒０５億元（新台幣．下同）。

電子三雄升跌不一，台積電一直受壓，收６０８元，跌１﹒１％；鴻海收１０５元，無起跌

；聯發科收１０６０元，跌１﹒９％。其餘電子權值股的日月光投控升近４％，聯電升２﹒４％

創３個月新高，國巨、友達及聯詠則升超過１％，大立光跌１％，矽力─ＫＹ跌６％。太陽能模

組廠元晶透過私募方式，籌得約６﹒１５億元，更獲行政院發基金認購，股價一度攻上漲停，最

終收３８元，升５﹒４％。太陽能板塊同步上揚，安集、太極、碩禾、達能、聯合再生、茂迪、

新晶投控及中美晶均升超過２％。元宇宙概念股再次爆發，位速漲停，怡利電升超過７％，宏達

電升６﹒２％，鈺創、中光電、揚明光及亞信均升超過４％。元宇宙概念股今天再度成為買盤焦

點，智晶推出智能運動頭戴裝置模組，進軍元宇宙商機，股價漲停，收７３﹒２元，創３年半新

高。宏達電一度大升超過９％，終場升幅收窄至６％，收８５﹒２元。集團股位速強攻漲停，威

盛及威鋒電子升勢亦相當強勁。二極體廠德微的車用電子及保護元件ＥＳＤ與ＭＯＳＦＥＴ產品

出貨暢旺，獲得法人看好，股價漲停，收２８０﹒５元，同板塊的強茂、台半、朋程及虹揚─

ＫＹ均升１﹒３％至４﹒２％。

近期隨著美聯儲主席鮑威爾連任，市場預期加息升溫，資金將加快收緊，或會影響市場資金

動向，建議投資者保留資金，關注三大法人動向。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷

及業務發展主管 黃振宇》



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