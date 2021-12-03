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03/12/2021 18:20

《青工俠說－廖錦興》為下一代而戰

　　《青工俠說》自新冠疫情後，我已有近兩年沒走進電影院，這晚出席由香港青年工業家協會
舉辦的電影分享會，欣賞一套大型製作電影《長津湖》，想不到片長近三小時的電影沒有冷場，
可見電影實在拍得引人入勝，對於喜歡戰爭片的影迷更是其樂無窮。

　　《長津湖》是慶祝中國共產黨成立１００周年的獻禮片，電影屬近年的大製作，亦以
５７﹒３億人民幣（截至１１月底）壓到《戰狼２》的５６﹒９億人民幣成為中國電影最高票房
紀錄。由於電影在香港上映比內地晚個半月，所以早在１０月份已收到內地朋友非常正面回響。
坦白說，我對上世紀中的這段戰役並不了解，只知死傷枕藉，亦是朝鮮半島局勢轉變的歷史里程
碑。可幸協會副會長陳宇澄（Ｅｕｇｅｎｅ）在電影分享會前介紹電影劇情的歷史背景、涵義及
影響。Ｅｕｇｅｎｅ可算是香港工業界的歷史政治學家，他詳細講解在新中國成立之初，面對半
島兵臨城下必須一戰的形勢。當時國勢正弱，國家沒海軍、空軍、通訊設備和充足的物資，更要
在嚴寒的極端天氣下翻山越嶺，才到達朝鮮長津湖跟精銳盡出，裝備齊全的美軍作戰。從
Ｅｕｇｅｎｅ口中了解到豐富的歷史背景後令大家能融入電影，有更深的體會和反思。

　　歷史上能以弱勝強的例子不多，長津湖作為朝鮮戰爭的轉捩點是因為以美國為首的強大聯合
國軍隊，在先進科技、軍備、制空權的絕對優勝條件下，被飢寒交迫的中國人民解放軍隊擊敗。
我特別能感受到中國軍人的意志、毅力和決心，還記得有一幕是隱藏在雪地中國軍隊每天只能吃
一小塊土豆，而另一面美軍基地裏軍人正在享受聖誕大餐，那種反差也實在難忘。「我們這代人
打仗，是為了我們的下一代不用再打仗」，正如電影中在雪地作戰的軍人多次提到這電影的重點
，如今的太平盛世、穩定繁榮的好日子，是當年犧牲性命的那一代人給我們這一代中國人用他們
鮮血換來的。《香港青年工業家協會榮譽會長　廖錦興》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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