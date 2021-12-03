【大國博弈】美ＳＥＣ通過修正案，強制在美上市中企提交審計報告

《經濟通通訊社３日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）通過修正案，確定實施《外國公

司責任法》（ＨＦＣＡＡ）的規則，規定在美國證券交易所上市的中國企業，必須披露是否由政

府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。意味在美國上市的中概股，被除牌的腳步愈來愈近，

中概股五日連跌。隔晚美股網易瀉３﹒９％，房多多挫近９％，富途控股跌６％，蔚來、嗶哩嗶

哩下跌逾半成，拼多多跌４﹒６％。

根據美國證交會的新規則，若果「美國上市公司會計監督委員會」連續３年，未能對在美國

上市的外國公司進行審計，證交會可以將這些公司於紐約證券交易所和納斯達克交易所除牌，並

禁止交易。同時，在美國上市的外國企業，必須披露擁有權，證交會將評估企業是否由政府擁有

或控制。



＊企業帳簿須受ＰＣＡＯＢ審計，２００多家中概股或退市＊



當局要求外國企業連續３年接受美國會計審查，否則可能會被除牌。當局亦要求，透過可變

利益實體（ＶＩＥ）在美國上市的中國企業，加強訊息披露，企業將有１５天時間對ＳＥＣ要求

加強披露的規定提出異議。

美國證監會主席Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ在一份聲明中說，如果想在美國發行股票，企業

帳簿必須要受ＰＣＡＯＢ的審計，Ｇｅｎｓｌｅｒ指，全球有５０多個外國司法管轄區與

ＰＣＡＯＢ合作，但兩個地方從來沒有，就是中國和香港。法例將容許投資者識別哪些公司不容

許ＰＣＡＯＢ的審計。

分析指，有關規定可能導致２００多家中概股退市，並降低中概股對投資者的吸引力。

另外，滴滴宣布，即日起啟動紐交所退市工作，並準備在香港上市。滴滴昨日跌２﹒８％，

收報７﹒８美元，較ＩＰＯ發行價１４美元跌４４％。（ｃａ）

