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即市新聞

06/12/2021 10:38

《窩輪豪情－梁業豪》小心市況急跌，恒指下試２３０００支持

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、工業
與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為工商銀行
（０１３９８）、建設銀行（００９３９）與港交所（００３８８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選阿里巴巴（０９９８８）、百濟神州（０６１６０）與中國移動（００９４１）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為能源業、金融業與工業。此外，恒生綜合
大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所、工商銀行與建設銀行，可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選阿里巴巴、百濟神州與京東集團（０９６１８）。
　　恒指開市後曾低見２３３６８，但仍高於上月３０日低位２３１７５。本欄認為，淡友於本
周內將指數推至近日新低水平的可能性依然不容忽視。恒指牛證重貨區現為２３０００－
２３０９９；若恒指被淡友大戶推低至２３０００，將合共會有８６隻恒指牛證被強制性收回，
跌浪期間所產生的殺傷力將等同３６７６張恒指期貨淡倉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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