《窩輪豪情－梁業豪》小心市況急跌，恒指下試２３０００支持

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、工業

與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為工商銀行

（０１３９８）、建設銀行（００９３９）與港交所（００３８８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選阿里巴巴（０９９８８）、百濟神州（０６１６０）與中國移動（００９４１）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為能源業、金融業與工業。此外，恒生綜合

大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港交所、工商銀行與建設銀行，可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選阿里巴巴、百濟神州與京東集團（０９６１８）。

恒指開市後曾低見２３３６８，但仍高於上月３０日低位２３１７５。本欄認為，淡友於本

周內將指數推至近日新低水平的可能性依然不容忽視。恒指牛證重貨區現為２３０００－

２３０９９；若恒指被淡友大戶推低至２３０００，將合共會有８６隻恒指牛證被強制性收回，

跌浪期間所產生的殺傷力將等同３６７６張恒指期貨淡倉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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