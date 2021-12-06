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即市新聞

06/12/2021 09:48

《異動股》恒大（３３３３）瀉９％創４年低，擬制定境外重組方案

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國恒大（０３３３３）現價跌９﹒３３％，報２﹒０４元，該
股成交約５０２２萬股，涉資１﹒０２億元，最低見１﹒９８元創逾４年低。
　　恒大系急挫，恒大汽車（００７０８）跌５﹒５％，報３﹒０９元；恒大物業
（０６６６６）跌５﹒７５％，報３﹒４４元創新低。
　　中國恒大公布，考慮制定境外重組方案，已收到要求其履行一項金額為２﹒６億美元擔保義
務的通知。該集團指，在其本未能履行擔保或其他財務責任情況下，可能導致債權人要求債務加
速到期。
　　該集團指，自９月以來，與財務顧問和法律顧問評估其資本架構及流動性情況，探索所有可
行方案，並與境外債權人保持持續溝通。鑒於目前的流動性情況，該集團不確定是否擁有充足資
金繼續履行財務責任，會統籌考慮整體財務狀況，秉承公平性、法制化原則，將積極與境外債權
人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。
　　現時，恒生指數報２３５０８，跌２５８點或跌１﹒０９％，主板成交３６４﹒６３億元。
國企指數報８３５６，跌９９點或跌１﹒１７％。恒生科技指數報５８０２，跌１２３點或跌
２﹒０８％。
　　即月期指新報２３５０２，跌２８３點，低水６點。即月國指期貨報８３６６，跌１０７點
，高水１０點。即月科指期貨新報５８１４，跌１１４點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３６１７，升９點或升０﹒２７％，成交１０８８﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９１５，升２３點或升０﹒１５％，成交６４５﹒２２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恒大（０３３３３）　２﹒０４元　跌９﹒３３％
　　恒騰網絡（００１３６）　３﹒１元　　跌３﹒７３％
　　恒大汽車（００７０８）　３﹒０９元　　跌５﹒５％
　　恒大物業（０６６６６）　３﹒４４元　跌５﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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