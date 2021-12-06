《異動股》恒大（３３３３）瀉９％創４年低，擬制定境外重組方案

《經濟通通訊社６日專訊》中國恒大（０３３３３）現價跌９﹒３３％，報２﹒０４元，該

股成交約５０２２萬股，涉資１﹒０２億元，最低見１﹒９８元創逾４年低。

恒大系急挫，恒大汽車（００７０８）跌５﹒５％，報３﹒０９元；恒大物業

（０６６６６）跌５﹒７５％，報３﹒４４元創新低。

中國恒大公布，考慮制定境外重組方案，已收到要求其履行一項金額為２﹒６億美元擔保義

務的通知。該集團指，在其本未能履行擔保或其他財務責任情況下，可能導致債權人要求債務加

速到期。

該集團指，自９月以來，與財務顧問和法律顧問評估其資本架構及流動性情況，探索所有可

行方案，並與境外債權人保持持續溝通。鑒於目前的流動性情況，該集團不確定是否擁有充足資

金繼續履行財務責任，會統籌考慮整體財務狀況，秉承公平性、法制化原則，將積極與境外債權

人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案。

現時，恒生指數報２３５０８，跌２５８點或跌１﹒０９％，主板成交３６４﹒６３億元。

國企指數報８３５６，跌９９點或跌１﹒１７％。恒生科技指數報５８０２，跌１２３點或跌

２﹒０８％。

即月期指新報２３５０２，跌２８３點，低水６點。即月國指期貨報８３６６，跌１０７點

，高水１０點。即月科指期貨新報５８１４，跌１１４點，高水１２點。

上證綜合指數報３６１７，升９點或升０﹒２７％，成交１０８８﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１４９１５，升２３點或升０﹒１５％，成交６４５﹒２２億元人民幣。





表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國恒大（０３３３３） ２﹒０４元 跌９﹒３３％

恒騰網絡（００１３６） ３﹒１元 跌３﹒７３％

恒大汽車（００７０８） ３﹒０９元 跌５﹒５％

恒大物業（０６６６６） ３﹒４４元 跌５﹒７５％

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（ｋｓ）

