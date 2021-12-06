《再戰明天》澳洲央行議息，歐元區公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行議息，及歐元區公布第三季ＧＤＰ，料為下周初市場焦

點。

各國重要經濟活動方面，巴西央行貨幣政策會議舉行。歐盟經濟和財政事務理事會會議舉行

，歐洲央行副總裁德金多斯參加。本港時間７日１１：３０ａｍ，澳洲央行利率政策會議舉行。



＊澳洲公布第三季房價指數，德國１０月工業生產＊



在數據方面，７日８：３０ａｍ，澳洲公布第三季房價指數，季率料由６﹒７％降至５％，

年率料由１６﹒８％升上２１﹒７％。１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於

０﹒１％。１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標，料由８８﹒７升至８９﹒９；１０月領先

指標料由１００﹒９升至１０２﹒８。１：３０ｐｍ，澳洲公布１１月外匯儲備。３：００ｐｍ

，德國公布１０月工業生產，年率跌幅料由１％擴大至２﹒９％，月率料由下滑１﹒１％升上

０﹒９％。６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值，季率料維持於２﹒２％，年率料由

１４﹒３％降至３﹒７％。９：３０ｐｍ，美國公布１０月貿易收支，料由負８０９億美元收窄

至６６９億美元。（ｗａ）

