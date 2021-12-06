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06/12/2021 19:09

《再戰明天》澳洲央行議息，歐元區公布第三季ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行議息，及歐元區公布第三季ＧＤＰ，料為下周初市場焦
點。
　　各國重要經濟活動方面，巴西央行貨幣政策會議舉行。歐盟經濟和財政事務理事會會議舉行
，歐洲央行副總裁德金多斯參加。本港時間７日１１：３０ａｍ，澳洲央行利率政策會議舉行。

＊澳洲公布第三季房價指數，德國１０月工業生產＊

　　在數據方面，７日８：３０ａｍ，澳洲公布第三季房價指數，季率料由６﹒７％降至５％，
年率料由１６﹒８％升上２１﹒７％。１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於
０﹒１％。１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標，料由８８﹒７升至８９﹒９；１０月領先
指標料由１００﹒９升至１０２﹒８。１：３０ｐｍ，澳洲公布１１月外匯儲備。３：００ｐｍ
，德國公布１０月工業生產，年率跌幅料由１％擴大至２﹒９％，月率料由下滑１﹒１％升上
０﹒９％。６：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值，季率料維持於２﹒２％，年率料由
１４﹒３％降至３﹒７％。９：３０ｐｍ，美國公布１０月貿易收支，料由負８０９億美元收窄
至６６９億美元。（ｗａ）

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