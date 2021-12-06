《廣匯論勢－鄭廣復》美息趨升黃金失色，支持位失試１２７７

《廣匯論勢》上周五美國勞工部公布１１月份就業報告，非農業職位增加２１萬個，大幅低

於預期的５５萬及１０月份的５４﹒６萬，是今年１月以來最少。非農業職位增長大幅放緩，主

要因為主要行業類別之中，只有屬於製造業的礦產及伐木業在１１月份維持增加１﹒６萬個職位

，其他絕大多數行業新增位職位皆放緩，其中汽車及零售銷售行業職位更減少逾１萬個，公務員

職位亦減少２﹒５萬個（儘管減幅低於１０月份的８﹒２萬）。

不過，１１月份失業率卻由４﹒６％大跌至４﹒２％，為去年２月以來最低。勞動力參與率

亦由６１﹒６％升至６１﹒８％，平均時薪按年維持上升４﹒８％，但低於預期的５％。整體上

，１１月就業報告並非反映美國勞工市場轉差，只是進一步印證勞動力短缺問題仍然存在。



＊就業報告反映通脹壓力持續＊



事實上，美國勞工部在１１月初公布的數據顯示，第三季非農業生產力較去年同期大減５％

，跌幅是１９８１年第二季以來最大，從而亦令第三季單位勞工成本按年大升８﹒３％，而國際

油價今年１０月上旬至１１月下旬維持在每桶８０美元以上，雖然其後紐約期油急跌至６２美元

水平，但在整體上資源供應短缺下，生產成本仍然存在上升壓力，倘若企業未能透過提升產能去

增加或維持利潤率，在成本持續上漲下，最終會將額外成本轉嫁予消費者，從而進一步推高通脹

。

此外，在美國就業數據公布前，聯邦基金利率期貨預示聯儲局在２０２２年５月前加息

０﹒２５厘機會率為７４％，但在就業報告公布後升至８６％。此所以美元匯價並未因為非農業

新增職位少於預期而受壓，而美匯指數上周五亦較上周四輕微高收。



＊鮑威爾轉鷹加快退市＊



上周二聯儲局主席鮑威爾出席國會參議院聽證會時表示，考慮到目前通脹年率仍然高於當局

制訂的２％目標，而且持續了一段時間，鮑威爾認為可能是時候收回「高通脹為暫時性」的論述

， 他預期高通脹將會持續至明年中。此外，他又表示，當局或會提前數月結束資產購買計劃，

而聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）亦將於本月中的貨幣政策會議上，討論加快縮減每月購債

規模。

以鮑威爾所講的「提前數月」結束買債計劃，直覺認為，時間應該是明年３月，故最早加息

的時間亦應該是６月，至於當局會否在９及１２月都加息，或選擇在９月份先行觀望各方面的發

展，投資者只能以聯儲局隨後發放的率訊息去判斷。



＊「亞滅狂」聲大卻不惡＊



雖然ＣＯＶＩＤ－１９變種至Ｏｍｉｃｒｏｎ，金融市場因此而劇烈震盪，但這個新的變種

新冠「亞滅狂」即使傳染性高但症狀輕微，暫時亦未聽聞有感染者因此而死亡。君不聽美國國家

過敏和傳染病研究所所長福奇所言，「亞滅狂」早期跡象顯示它的危險性未如Ｄｅｌｔａ嗎？莫

德納總裁霍奇則表示，該公司針對「亞滅狂」研發的一款加強針，最快在明年３月向美國監管部

門申請緊急授權使用。倘若ＣＯＶＩＤ－１９病毒多「升呢」到「亞滅狂」，反有可能被視為好

消息（感染力雖高但殺傷力低）！



＊美元走強乃不可抗力＊



不過，市場焦點顯然已由ＣＯＶＩＤ－１９轉向美國聯儲局的貨幣政策由鴿逐步轉向鷹。投

資者必須注意，一、聯儲局會否在１２月份的議息會議後，宣布加快縮減買債步伐；二、聯儲局

會否在最新經濟預測中，上調明年ＰＣＥ通脹預測，及或上調明年聯邦基金利率上限目標。果真

如此，則幾乎肯定明年６月開始加息，而當金融市場接受了這個預期，就會作出反應。

因此預期，美股將會進一步下跌，美國國債孳息率則偏向上升（儘管有股市資金流入避險）

，包括黃金在內的大宗商品價格亦將受壓，美元匯價當然亦將會走強，虛擬貨幣能否抵擋得住美

元的強勢？由於虛擬貨幣的價值僅建於投資者的信心 極受情緒影響，故不敢對它們有太大期望

，我仍然預期比特幣將會下試３萬美元關。



＊歐元失守１﹒１０機會大＊



基於上述假設，我預期歐元兌美元將會跌穿１﹒１０，即使歐洲央行（ＥＣＢ）在明年３月

底終止疫情緊急購債措施（ＰＥＰＰ），只要仍然維持目前的資產負債表規模，歐元匯價仍將受

壓，後市傾向下試去年３月份低位１﹒０６３７，甚至是２０１７年的低位１﹒０３４０。另外

，英國ＧＤＰ按季增速由第二季的５﹒５％急劇放緩至第三季的１﹒３％，通脹率則由９月份的

３﹒１％急升至１０月的４﹒２％，為２０１１年以來最高，而截至９月止的三個月失業率則由

４﹒５％降至４﹒３％，但仍較疫情前水平高０﹒３％個百分點。



＊英鎊短期缺乏炒升誘因＊



英國疫情亦為英鎊匯價蒙上陰影，截至１２月５日止的數據顯示，英國感染ＣＯＶＩＤ－

１９大數達到１０４６﹒４３８９萬個，新增個案４３９９２個，全球排名第四，但屬於歐盟或

歐元區成員總數３０個歐洲國家，感染人數達到４７５２﹒２２８萬個。然而，在缺乏有利因素

下，英鎊匯價上升乏力，匯價逐步跌近１﹒３２關口。由於匯價已重返２０１８年中至２０２１

年初的１﹒３５００至１﹒３３５０阻力區以下，故暫且以去年３月以來最大升浪的５０％調整

位１﹒２８３０為短期下試目標及重要支持位。



＊投資者須重新定義「避險」＊



黃金雖被長期視為抗通脹工具，但金價在去年８月升至每盎司２０７５美元後反覆下跌至今

年３月的１６７６美元，８月份亦曾低見１６８４美元，現時處於１７８０美元水平。然而，同

期美國通脹率由１％升至今年１０月份的６﹒２％，這已反映金價並非具有百分百對抗通脹能力

，當然，箇中原因是預期美元利率趨升，當預期持有美元將有利息回報，而持有黃金（實金）卻

無息收，甚至需要存放在銀行保險箱，從而產生額外支出時，自難吸引投資者在通脹上升時增持

黃金。

筆者認為，投資者有必要重新定義何謂「避險」，真正的避險是投資者只為保存購買力度，

而非為博取更大或同等回報，轉投另一風險資產。對絕大部分香港人而言，「避險」就是減持很

可能在短、中期內大幅貶值的資產，將其轉為港元或美元（因港元與其掛鈎）。回說黃金，在預

期美元利率趨升下，金價料會繼續受壓。目前以美元計價之金價，日線圖走勢呈平底下降三角形

，技術上傾向下試底部支持１６７６美元，而失守該位的可能性極高，以最簡單的計算，量度跌

幅是２０７５減去１６７６，即３９９美元，換言之，金價下跌目標為１２７７美元。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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