《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２２革命年

《缸邊隨筆》盛寶銀行（Ｓａｘｏ Ｂａｎｋ）每年尾都對來年作些預測，今年他們的１０

個預測很嚇人。總的言，２０２２年是革命年，不少事會有大變化，若成真，金融、社會將有大

震盪。



革甚麼的命？盛寶銀行認為一場文化革命正待爆發，對峙的，不單是貧與富，還有是新一代

與上一代，高學歷精英與低學歷勞工層。市場與政府管制、股票回購與持續投資、通脹與通縮、

女性與男性、進步左派與保守左派、化石能源與綠色能源、空談的變革與真實的社會改革、應景

式的無碳化與對化石能源的實際需求等等等等。



這不是一場流血、暴力式的革命，而是一場意識形態與重塑新價值觀的革命。盛寶銀行的

Ｓｔｅｅｎ Ｊａｋｏｂｓｅｎ過去２０年，每年都對下一年度作出不少天馬行空式的估測，所

估未必是年年兌現，但總的方向上，是言之有物，他認為２０２２年不會為市場帶來市場所期盼

的安穩，反之由「革命」所帶來的波動會對今時的穩定（Ｓｔａｔｕｓ ｑｕｏ）帶來衝擊。在

「革命」過程中，會有人的利益受損，「革命」中，有些事會「革」對，但亦可能會有些事會「

革」錯，但如果我們真想零排放，少些社會不公，穩定的能源供應，以及較高的生產力時，

２０２２年就不能不啟動革命之輪。



＊革命一＊



為政者會擱置之前的氣候會議承諾，為對抗通脹而重啟用化石能源，並對推進低碳、無碳社

會，重新檢視進程，事實上２０２１年缺乏取暖用的碳、油、天然氣，使不少政府陷於「藍天」

與「人民不被凍死」二擇的苦惱。



＊革命二＊



新一代摒棄他們曾一度熱愛的ｆａｃｅｂｏｏｋ，因為ｆａｃｅｂｏｏｋ將他們的個人數據

拿來深耕牟利，私隱權爭議將愈來愈烈，愈多。



＊革命三＊



美國２０２２年１１月的中期選舉，會因共和民主兩黨的黨爭，會使美國國會未能於

２０２３年初，全員就職，帶來憲政危機。



＊革命四＊



到２０２２年第四季，美國通脹會升至１５％，因為美國公司請不到足夠資歷的員工，而要

加工資，推動３個工資升→物價升→再工資升→再物價升的螺旋式通脹上升。



在７０年代，美國及環球曾經歷了這種工資╱物價相互促升的螺旋式通脹上升，美國通脹升

至逾１３％，直到美三月期國債息升至２１％，美三十年國債息升至１５％，才遏止了那次恐怖

的通脹潮。



筆者認為，美通脹升至１５％可能是不大可能，但升高於今不少人估計的５％、６％則極有

可能，目前美國油站汽油價已升了２５％，租金平均升逾２０％，民生物用品價也升了１０至

２０％，如果不是這個物價上升洶洶，美國政府也不會被逼去減少對入口中國貨品的關稅，特朗

普意氣風發地加中國貨品關稅，結果就是美國人民受苦，為政者亂來，不是沒後果的。



這個後果，可以是永恒的，美國人的主要餐飲是漢堡包＋薯條＋飲品，一直以來都有５美元

的平價餐，但由於物價上漲，美國漢堡包全線都取消了這個平價餐，部分加價至１０╱３０美元

的高消費餐，３０美元就是２３０港元，而平均都升至６元多以上，此即升逾２０％。



美儲局無能力去控制物價上升，美儲局能做的，是加息去遏止企業擴張，增加工資去招聘工

人這環節，如Ｏｍｉｃｒｏｎ不大肆瘧，則美國人的工資上升，只能靠加息去遏止企業的擴張，

而拖緩通脹的上升。



＊革命五＊



歐洲的氣候、環保、國防可能需要３兆美元的資金，這可能會由歐洲人的退休基金去資助，

而不是以增稅來支付，因為加稅不易，但「滾」退休基金去投資甚麼的ＥＳＧ基金、安保基金會

陸續出台，但這些ＥＳＧ基金的回報為何？會否使到歐洲的退休基金投資之後憂？



筆者對歐洲這個環節認識不多，不敢置評，但以Ｓｔｅｅｎ Ｊａｋｏｂｓｅｎ寫了２０年

的這類預測，總會有一定依據、感覺，而不是亂估。



這個歐洲退休基金投資取向的大挪移會有甚麼後果，打碎豬仔錢罌說明一切，歐洲退休者，

跟風的投資者，會危嗎？



＊革命六＊



在２０２０至２１年有批女性交易員聯手對一些對女權有歧視的上市公司，聯手攻擊，導致

這些公司的股價大幅波動。



股市中的娘子軍已有，大家不要再看小女界了，公司管理層要重視女權了。不過在「武則天

」和「慈禧」的公司裏，「男奴」又有沒有平等權呢？



＊革命七＊



印度會加入海灣組織成為個不具投票權的成員。



對此筆者完全無知，無得亂噏。



＊革命八＊



不少音樂界人的收入被無償串流侵蝕了，在２０２２年，區塊鏈技術會為這些音樂界人士取

回部分應得的收入。



筆者多看圖，少聽歌，無興趣研究。



＊革命九＊



超音速武器的研發會帶來天空競賽及新冷戰，這肯定是２０２２，２０２３，２０２４……

的常客，超音速武器的發展，會使傳統武器以至核武被淘汰。



舊的不去，新的不來，軍火商又有發達機會，但其中一個重要議題是，傳統武器、核彈要埋

於地下，還是找個地方扔了下去？１９９０年的海灣戰爭，美國扔在伊拉克的炸藥當量是二戰時

的兩倍多！！



＊革命十＊



醫療進步將人均壽命延長２５年。死未，你的退休金能應付得了嗎？１０多年前，筆者的退

休建議是要包括有條繩和有個缽，點用？發揮想像力好了。



股市怎樣了，盛寶銀行沒有給出個明確指示，筆者於１１月１９日就有文指出２０２１年

１１月１８日，是美股的轉捩日，因為市場在該日齊齊轉軚，看美息升，新女股神的方舟基金在

１１月１８日的下跌，說明這點。《資深投資者 石鏡泉》



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