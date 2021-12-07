《日入而息》金沙新濠關閉全線中介人貴賓廳，微博暗盤潛水逾６％

《今天重點》

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林鄭稱４宗各政策局將協助編成有經濟需要通關優先群組新變種病毒個案無進入社區，外防輸入

有效；與內地商討通關進展良好，冀盡快公布好消息

林鄭稱立法會選舉首要公平公開，涉３﹒８萬工作人員；南丫海難內部調查涉大量個人資料，故

不宜公開

微博（０９８９８）暗盤潛水６﹒２％，一手蝕３３６元

市建局表示土瓜灣「四合一」項目接獲３１份意向書

傳金沙（０１９２８）、新濠（００２００）將關閉全線中介人貴賓廳；傳永利本月２０日起終

止與中介人合作，旗下所有貴賓廳同步關閉

本港增５宗輸入確診，４宗帶變種病毒１人已打３針

內地上月美元計出口增２２％進口增３１﹒７％勝預期；首１１月中國對美國出口增１９﹒２％

順差２﹒３萬億

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《即日市況》

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恒指高收６３４點報２３９８３，科指升２４１點報５９６８

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《深滬股市》

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降準及出口數據佳，惟滬指僅升０﹒１６％未登三千六

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《美元匯價》

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通脹高企背景下，美匯仍可看高一線

歐元最新報１﹒１２６５╱６９，日圓最新報１１３﹒５６╱５９

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）冬奧紀念鈔網上認購佔逾九成

鴻寶資源（０１１３１）押後清盤呈請的聆訊至下月５日

騰訊（００７００）及商湯科技等共同成立網絡合夥企業

大新銀行（０２３５６）料今年稅貸業務增長約兩成，暫未見減價

空間；大新料明年私貸市場錄正增長，信用卡市場第四季現反彈

友邦承諾於２０５０年或之前實現淨零溫室氣體排放

傳永利本月２０日起終止與中介人合作，旗下所有貴賓廳同步關閉

渣打香港ＣＥＯ禤惠儀加入渣打集團管理團隊

羚邦（０２２３０）目標本財年收入雙位數增長，冀平衡品牌授權

及發行業務佔比

邱達昌稱周大福（０１９２９）是接捧有線的好人選，不排除再購

買股份

阿里巴巴（０９９８８）擴大升幅至１１％，恒指午後曾升６２２

點

雷軍退出小米科技武漢公司法定代表人

中聯通（００７６２）５Ｇ消息生態聯盟啟動，投資額或超１０億

元人民幣

中生製藥（０１１７７）限制性股份獎勵計劃進一步購買９００萬

股股份

傳金沙（０１９２８）、新濠（００２００）將關閉全線中介人貴

賓廳

藍河控股（００４９８）附屬志恒投資唯一股東議決進行債權人自

願清盤

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《國企紅籌》

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太保（０２６０１）旗下太保壽險香港獲發長期保險業務牌照

廣汽（０２２３８）１１月汽車銷量按年升３％至２２﹒４萬輛

同方友友（０１８６８）暫停附屬同方證券第１類受規管活動業務

中國華融（０２７９９）擬啟動華融晉商股權轉讓項目立項

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《神州民企》

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泡泡瑪特（０９９９２）因盲盒產品面料涉虛假宣傳被罰２０萬元

人民幣

傳恒大（０３３３３）美元債持有人仍未收到利息

ＳＯＨＯ中國（００４１０）遭重罰８０００萬，滬寫字樓被指多

收電費

奧園（０３８８３）１１月合同銷售額按年跌５３％至７１﹒５億

元人民幣

微博（０９８９８）暗盤低開近７％，每手蝕３５６元

正榮地產（０６１５８）１１月合約銷售金額按年跌３４％至９９

﹒２６億元人民幣

傳佳兆業（０１６３８）債券持有人提出寬限方案，以避免違約；

據報佳兆業多個房產項目出現欠薪停工及爛尾

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《中國要聞》

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海關表示大豆等商品進口量減價揚，煤、天然氣量價齊升

政治局稱穩字當頭，專家料明年經濟增速或進一步滑落

首１１月中國對美國出口增１９﹒２％順差２﹒３萬億

內地上月美元計出口增２２％進口增３１﹒７％勝預期

消息稱人行降支農、支小再貸款利率０﹒２５個百分點

廣東風力發電企業赴澳門發首筆２億美元商企綠色債券

易居表示政治局會議對房地產市場表述是明確支持信號

淘寶主播薇婭夫婦註銷合夥企業

人行１００億逆回購利率持平，淨回籠９００億

國資委表示對惡意收購國資建緊急干預機制

李克強稱加強宏觀跨周期調節，有能力完成全年目標

國台辦表示逃往廈門的台灣槍擊案嫌犯將被遣返回台

上海清算所原董事長許臻被判貪污受賄罪獲刑十一年

互聯網保險「最嚴」新規下月生效，多家險企退出業務

上海就浦東建設張江生物醫藥產業創新高地徵意見

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１７７９６點

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《其他消息》

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劉兆佳稱夏寶龍講話是要駁斥西方民主的虛假及缺失

林鄭稱立法會選舉首要公平公開，涉３﹒８萬工作人員；南丫海難

內部調查涉大量個人資料，故不宜公開

邱騰華去信工商組織領袖呼籲支持立法會選舉

市建局表示土瓜灣「四合一」項目接獲３１份意向書

本港１１月安老按揭登記按月回落６﹒３％至３０宗

香港１１月底官方外儲資產增加１５億美元

中總呼籲各界踴躍投票，促進良政善治

證監會上季盈餘按年跌２５％至１﹒５５億元，收入減少１５﹒６

％

萊坊料明年本港樓價升３％，豪宅最多升５％

深股通額度全日用近３９億元，外資連續五日流入；滬股通額度全

日用近８１億元，陸股通淨流入近８０億元

ＷｅＬａｂ收購印尼雅加達服務銀行

澳洲會計師公會調查指明年經濟可錄溫和增長，惟疫情仍是最大障

礙

萊坊料明年港島甲級寫字樓租金升５至１０％

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《大國博弈》

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加媒稱鮑達民辭去加拿大駐華大使一職，任期至今年底

商品遭中國抵制，立陶宛請求歐盟介入向中國施壓

新西蘭不派部長級代表出席北京冬奧，稱與疫情等有關

歐盟擬公布對華反脅迫草案，外交部表示停止經貿政治化

美國正式外交抵制冬奧，外交部表示可能損害雙邊關係

英國討論ＢＮＯ簽證議案，中方表示干涉香港事務定失敗

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《新冠肺炎》

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本港增５宗輸入確診，４宗帶變種病毒１人已打３針

全國昨新增本土確診６０宗，內蒙古５５例

廣東省暫停跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務

林鄭稱４宗各政策局將協助編成有經濟需要通關優先群組新變種病毒個案無進入社區，外防輸入

有效；與內地商討通關進展良好，冀盡快公布好消息；

浙江疫情擴散，寧波現５宗陽性，紹興有混檢陽性樣本

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