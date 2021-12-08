【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒９億人幣，續買美團沽比亞迪

《經濟通通訊社８日專訊》恒指高開１０６點，報２４０９０點。最高升１１４點報
２４０９７點，最低跌７６點報２３９０７點。恒指收報２３９９６點，升１３點或０﹒０６％
。
按額度計算，北水全日淨流入３２﹒９億元人民幣，減少２０﹒１％。美團（０３６９０）
、快手（０１０２４）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣出最多的依次是比亞迪股份
（０１２１１）、長城汽車（０２３３３）、中國移動（００９４１）。
主板成交１１６１﹒１８億元減少２４﹒３％。其中港股通成交２３６﹒５億元，佔總成交
２０﹒４％。
美團跌０﹒２４％報２４５﹒２元，北水淨買入２﹒６億元。快手升０﹒２４％報８４﹒２
元，北水淨買入２﹒３億元。舜宇光學科技升３﹒９４％報２３７﹒４元，北水淨買入１﹒９億
元。
工信部公布第３５０批許可的《道路機動車輛生產企業及產品》，恒大汽車（００７０８）
早前申報的兩款恒馳牌汽車未能獲批，同期申報的大眾、奔馳、比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）等其他車廠的申報則全部獲批。比亞迪股份跌０﹒１４％報２９１﹒８元
，北水淨賣出１億元。長城汽車跌１﹒９４％報３０﹒４元，北水淨賣出１億元。中國移動跌
０﹒１１％報４６﹒６元，北水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ２﹒６０
快手 （０１０２４） ２﹒３２
舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒８７
碧桂園服務 （０６０９８） １﹒０８
工商銀行 （０１３９８） ０﹒９１
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒９９
長城汽車 （０２３３３） －０﹒９８
中國移動 （００９４１） －０﹒８９
思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒３７
建設銀行 （００９３９） －０﹒３１
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