林鄭：「北部都會區」賣地將加入條款，吸引高端製造業

《經濟通通訊社８日專訊》《施政報告》提出發展北部都會區，但政府未有交代具體預算，

行政長官林鄭月娥接受《Ｎｏｗ》新聞台專訪時表示，北部都會區包含多個已立項的發展區，所

以難以交代具體預算，強調支持項目不等於開空頭支票給政府。她又透露賣地時會加入條款，吸

引高端製造業來港。

林鄭舉例說，「明日大嶼」計劃是一張白紙，由填海到基建的費用較易估算，但北部都會區

已有６至７個發展項目進行中，立法會已批准款項，北環線亦已立項，反問是否算作北部都會區

發展策略。她又說，每一個大型項目，例如鐵路項目都要做技術評估、走線研究及財務研究，才

真正拍板，因此不會出現市民支持北部都會區，像是寫空頭支票給政府。

另外，林鄭表示，有關項目賣地時將加入條款，吸引高端製造業來港，她相信發展土地肯定

會賺錢，而基建項目以本地就業優先，但引入外勞是社會不可迴避要討論的問題。



＊否認為自己競逐連任鋪路＊



選擇在任期未段提出一個歷時逾２０年的大型發展計劃，林鄭否認是為自己競逐連任鋪路，

亦不是中央「迫出來」，但內地公布粵港澳大灣區及過去的深港合作會議等舉措都「非直接地」

提示了香港要發展類似計劃。（ｈｙ）

