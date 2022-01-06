《談國論企－黎偉成》香港須健康碼更須預見性防疫策

《談國論企》新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫的具瘋狂傳播力的新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ

，因香港特區政府的免檢措施使國泰航空的貨機機組人員和擬乘免檢的空姐引入，社區更在短短

三數日出現第三代傳染，結果當然是得收緊「防疫措施」，但又要在２０２２年１月５日宣布後

兩三日始實施，足見防控惡疫失策。港府須痛下思痛的建立與內地相通的「港康碼」，更要每日

甚至隨時舉行跨部門防疫會議，須作最壞的預計和有效的準備。



＊抗疫不要講私隱要對人類生命負責任＊



要指出的，是Ｏｍｉｃｒｏｎ是南非於２０２１年１１月向世界衛生組織ＷＨＯ報告在非洲

南部四國肆虐，之後便迅於美、歐和亞洲許許多多地方擴散，染疫或確診者大增，惟港府還是沒

有什麼反應，行政長官林鄭於２０２２年１月４日承認（１）Ｏｍｉｃｒｏｎ已入社區，表示

（２）暫時未需要收緊社交距離措施，便馬上在１月５日宣布採取多項「收緊防疫措施」，卻又

要在兩三日後始執行，又是反應慢三拍、做事更慢三拍。

由是可見，港府在行政上特別是處理抗疫問題，官僚主義和相關制度一直不變，令人高度擔

憂的有（一）港府至今不肯實施內地的有追蹤功能的「健康碼」，顯然是就範於社會上有若干聲

音要「保私隱」，至今不變。但有國泰機師免檢又在回港後便迅入社區，在又一城「望月樓」作

大範圍的傳播，強制性的檢測有人走漏，港府居然要翻查酒樓的簽帳信用卡、八達通等追蹤，不

是有「侵犯」個人的「私隱」之嫌嗎？

抗疫，就是抗疫，是全人類的抗疫，不要講什麼「私隱」不「私隱」，難道個人的所謂「私

隱」要凌駕於全人類的生命？國家制定和落實的「健康碼」，十分有用和有效，最明顯的例子便

是Ｏｍｉｃｒｏｎ在一些省、市、縣等地方出現疫情，但「健康碼」和硬性的檢測，都管用，即

使陝西省，亦復如是。

此亦為（二）我早於２０２１年１１月９日的《談國論企》指出「香港特別行政區即使本土

確診個案基本清零了好一段持間，惟始終未能與內地甚至境外其他地方通關，因小修小補的所謂

」安心出行「難以即時、全面、準確、有效的作出予人信心的防禦、警報，無法及時處理和化解

問題，於

「外防輸入」更潛伏不可忽視的風險。香港必須建立對內、外具全面追蹤功能的「健康碼」，公

平、公開、公正的一律對待本地及進出香港的人士，始能安全爭取通關，否則枉然！」，但林鄭

顯然繼續抗拒「港康碼」與內地的「健康碼」對接，故香港與內地通關，更因Ｏｍｉｃｒｏｎ之

期亦遙遙矣！

港府最需要做的最逼切工作，是徹徹底底和完完全全的建立和推行具追蹤功能的「港康碼」

，必須做到強制性的實施。因新冠肺炎惡疫ＣＯＶＩＤ－１９，與其他病疫，同樣是無選擇性的

攻擊，問題是ＣＯＶＩＤ－１９主要攻擊肺部，染疫者的肺部受到創傷，很有可能對其內與外的

整個身體有嚴重的打擊，故尤以林鄭為主的港府一眾官員千萬、千萬不要講什麼「民主」、「人

權」特別是

「私隱」。



＊要廣納良見破除心魔針對時弊作有效決策＊



更重要的是（三）港府得認認真真、切切實實的痛改一直行之乏效的官僚作風。特別是惡疫

當前，據聞還是每隔兩日才開一次會，甚至Ｏｍｉｃｒｏｎ迅於世界各地肆虐之際亦不變，而所

作的「決策」更有不合時宜之嫌。請港府一眾官員，打開房門，虛心聽一聽社會特別是醫學界的

意見，廣納良見，破除心魔，所作之策是要針對時弊，有用有效；閉門所造之車，效應有限。更

不要「一言堂」，和不要孤芳自賞。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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