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即市新聞

10/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》分析商湯的圖表形勢？有用嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬顯著
向好。相信大家都同意，近日港股於先挫後揚的市況中，表現非常飄忽，上周四（６日）恒生指
數從低位２２７１０掉頭回升，翌日升勢更見轉急，令投資者開始憧憬大市終能往上突破。於筆
者的「港股周末分析」內，筆者提供了最新的恒指首選數浪方式，預計指數的量度升幅目標，歡
迎大家於筆者的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內重溫。港股正式反彈的勢頭雖變得較為明顯，投資者仍須
審慎應市。
　　有讀者朋友要求筆者分析商湯（０００２０）的圖表形勢，筆者無法做得到。其實，股票適
宜用作中線或長線投資，短線投機已經不太適宜。若用作超短線投機，筆者完全不會鼓勵。該股
至今只掛牌買賣七個交易日，日線圖上根本上沒有值得參考的技術分析指標。若改為參考即市圖
，則應只適合超短線投機者。但與其參考圖表形勢，這個階段倒不如多參考資金流向吧。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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