《外匯達仁－盧楚仁》強美元不利美股？

《外匯達仁》過去在特朗普甚至共和黨執政的年代，多數都不願意見到美元強勢，主要的理

念是希望美元貶值能夠增加美國貨出口的競爭力，從而削減美國巨大的貿易赤字。相反，民主黨

卻較為著重金融市場的表現，希望金融市場暢旺，在財富效應下帶動美國經濟高增長。所以過去

在民主共和兩黨執政下，美元都有不同的表現。



去年民主黨重新執政，美元果然強勢回歸。在美國經濟高增長和高通脹下，今年美國進入加

息周期，令美元有機會更加強勢。有分析擔心美國進入加息周期和美元強勢，會令美國股市出現

大跌並且進入熊市。



首先美國對上兩次的加息周期即２００４至２００６年，以及２０１５年尾至２０１８年尾

，當其時的加息周期美股均出現強勢，因為始終加息背後的原因是，美國經濟出現高增長甚至過

熱。所以美股受惠於經濟出現高增長下，和美國息口同步向上。



在美元強勢方面，在２０１４年４月至２０１６年尾，以及２０１８年初至２０２０年３月

，這兩段強勢美元期間，美股亦同樣出現強勢，而且更加不斷屢創新高，主要是美元強勢下，外

來資金不斷流入購買以美元計價的美國資產，例如美債和美股。



所以不管美國進入加息周期又或者美元強勢下，相信不會對美股造成負面影響。相反，如果

因為某些負面因素令聯儲局突然打退堂鼓，宣布押後加息周期的話，這才會對美股造成負面影響

。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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