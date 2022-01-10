  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2022 13:47

《外匯達仁－盧楚仁》強美元不利美股？

　　《外匯達仁》過去在特朗普甚至共和黨執政的年代，多數都不願意見到美元強勢，主要的理
念是希望美元貶值能夠增加美國貨出口的競爭力，從而削減美國巨大的貿易赤字。相反，民主黨
卻較為著重金融市場的表現，希望金融市場暢旺，在財富效應下帶動美國經濟高增長。所以過去
在民主共和兩黨執政下，美元都有不同的表現。
　
　　去年民主黨重新執政，美元果然強勢回歸。在美國經濟高增長和高通脹下，今年美國進入加
息周期，令美元有機會更加強勢。有分析擔心美國進入加息周期和美元強勢，會令美國股市出現
大跌並且進入熊市。
　
　　首先美國對上兩次的加息周期即２００４至２００６年，以及２０１５年尾至２０１８年尾
，當其時的加息周期美股均出現強勢，因為始終加息背後的原因是，美國經濟出現高增長甚至過
熱。所以美股受惠於經濟出現高增長下，和美國息口同步向上。
　
　　在美元強勢方面，在２０１４年４月至２０１６年尾，以及２０１８年初至２０２０年３月
，這兩段強勢美元期間，美股亦同樣出現強勢，而且更加不斷屢創新高，主要是美元強勢下，外
來資金不斷流入購買以美元計價的美國資產，例如美債和美股。
　
　　所以不管美國進入加息周期又或者美元強勢下，相信不會對美股造成負面影響。相反，如果
因為某些負面因素令聯儲局突然打退堂鼓，宣布押後加息周期的話，這才會對美股造成負面影響
。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/01/2022
傳粵政府為項目併購牽線中海外潤地持續造好　當代置業遭追債今復牌瀉四成
FOCUS10/01/2022
【FOCUS】千萬級城市伏擊不斷　抗疫路徑之爭再起
財經熱話10/01/2022
【出貨量差】舜宇遭特大戶超大戶進取沽貨 惟分析籲呢個位中長線吸
大行報告10/01/2022
【大行炒D乜】麥格理睇「熊」商湯　目標價4元
開市Good Morning10/01/2022
溫傑：內房陰霾未散　港股不宜太亢奮維持上望23800
財經熱話10/01/2022
【陶觀天下】市場在動盪陰影下起勢　資金在通脹預期中布局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金