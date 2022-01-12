《運籌帷幄－梁業豪》先進行中期反彈，份屬正常

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著中性和顯著向淡。港股已經是連續第三個交易日，反彈高位暫為恒指２３８６４，於昨天

（１１日）錄得。自去年１１月１６日高位２５７４７和１２月１３日高位２４３８５引伸下來

的下降軌阻力早已被升破，指數呈現後抽，回試下降軌支持後，現正努力挑戰自去年１０月２６

日高位２６２３５和２５７４７引伸下來的另一條下降軌阻力。觀乎近期恒指於低位的承接力逐

漸增大，２４３８５應為現時好友大戶的進攻目標。

本欄不敢奢望港股於短期內能夠急速揚升，只求大市可以逐步擴大升幅，為中期局勢正式轉

好打穩基礎。根據經驗，華人投資者喜歡於農曆年假期前入市買貨，博假後紅盤高開；今天這種

情況會否出現，並不重要。最重要的，是長期跌浪已經運行過久，港股先進行中期反彈，再定後

向，應屬最正常的後市發展模式。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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