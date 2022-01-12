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即市新聞

12/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》先進行中期反彈，份屬正常

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著中性和顯著向淡。港股已經是連續第三個交易日，反彈高位暫為恒指２３８６４，於昨天
（１１日）錄得。自去年１１月１６日高位２５７４７和１２月１３日高位２４３８５引伸下來
的下降軌阻力早已被升破，指數呈現後抽，回試下降軌支持後，現正努力挑戰自去年１０月２６
日高位２６２３５和２５７４７引伸下來的另一條下降軌阻力。觀乎近期恒指於低位的承接力逐
漸增大，２４３８５應為現時好友大戶的進攻目標。
　　本欄不敢奢望港股於短期內能夠急速揚升，只求大市可以逐步擴大升幅，為中期局勢正式轉
好打穩基礎。根據經驗，華人投資者喜歡於農曆年假期前入市買貨，博假後紅盤高開；今天這種
情況會否出現，並不重要。最重要的，是長期跌浪已經運行過久，港股先進行中期反彈，再定後
向，應屬最正常的後市發展模式。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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