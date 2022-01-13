《華爾街內望》美國１２月通脹率接近４０年高峰，美股仍小幅上升

《經濟通通訊社１３日專訊》美國勞工部周三公布，去年１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）

按年升７％，是近４０年來最大升幅。數據符合經濟學家預期，美股小幅上升。

繼去年１１月美國ＣＰＩ按月上升０﹒８％後，１２月又上升０﹒５％，略高於預估的

０﹒４％。按年升幅更是１９８２年６月以來最大，符合預期。１２月核心ＣＰＩ按年升

５﹒５％，略高於預期的５﹒４％，前值４﹒９％。通脹升幅主要來自汽車、能源和住房。

道指收市報３６２９０﹒３２點，升３８﹒３點，或０﹒１１％。標普５００報

４７２６﹒３５點，升１３﹒２８點，或０﹒２８％。納指報１５１８８﹒３９點，升

３４﹒９４點，或０﹒２３％。特斯拉升３﹒９３％，至每股１１０６﹒２２美元。蘋果升

０﹒２６％至１７５﹒５３美元。

白宮首席經濟顧問德澤（Ｂｒｉａｎ Ｄｅｅｓｅ）認為，通脹上升是新冠疫情下的全球現

象，美國有能力應對挑戰，並指出新鮮雜貨等項目的價格升幅有所放緩。市場分析指，投資者近

月已充分消化持續的高通脹和提前加息的預期。

另據聯儲局周三公布的經濟「褐皮書」，供應鏈受阻和勞工短缺導致的經濟逆行風險仍在，

美國經濟在１２月僅以溫和速度增長。（ｊｆ）

