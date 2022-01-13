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即市新聞

13/01/2022 07:50

《華爾街內望》美國１２月通脹率接近４０年高峰，美股仍小幅上升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國勞工部周三公布，去年１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）
按年升７％，是近４０年來最大升幅。數據符合經濟學家預期，美股小幅上升。
　　繼去年１１月美國ＣＰＩ按月上升０﹒８％後，１２月又上升０﹒５％，略高於預估的
０﹒４％。按年升幅更是１９８２年６月以來最大，符合預期。１２月核心ＣＰＩ按年升
５﹒５％，略高於預期的５﹒４％，前值４﹒９％。通脹升幅主要來自汽車、能源和住房。
　　道指收市報３６２９０﹒３２點，升３８﹒３點，或０﹒１１％。標普５００報
４７２６﹒３５點，升１３﹒２８點，或０﹒２８％。納指報１５１８８﹒３９點，升
３４﹒９４點，或０﹒２３％。特斯拉升３﹒９３％，至每股１１０６﹒２２美元。蘋果升
０﹒２６％至１７５﹒５３美元。
　　白宮首席經濟顧問德澤（Ｂｒｉａｎ　Ｄｅｅｓｅ）認為，通脹上升是新冠疫情下的全球現
象，美國有能力應對挑戰，並指出新鮮雜貨等項目的價格升幅有所放緩。市場分析指，投資者近
月已充分消化持續的高通脹和提前加息的預期。
　　另據聯儲局周三公布的經濟「褐皮書」，供應鏈受阻和勞工短缺導致的經濟逆行風險仍在，
美國經濟在１２月僅以溫和速度增長。（ｊｆ）

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