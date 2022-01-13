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13/01/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨買入２３﹒５億人幣，博融創沽港交所

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開１５９點，報２４５６１點。最高升１５９點報
２４５６１點，最低跌１１２點報２４２８９點。恒指收報２４４２９點，升２７點或
０﹒１１％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２３﹒５億元人民幣，減少６１﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是融創中國（０１９１８）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１３６３﹒３１億元減少１１﹒２％。其中港股通成交２８７﹒１億元，佔總成交
２１﹒１％。

＊融創配股拖累股價大跌逾２２％＊

　　據《彭博》引述融創中國表示，該公司短期無計劃再通過向市場配售新股或配售子公司融創
服務舊股進行股權融資。此前公司以先舊後新方式配股集資４５﹒２億元，拖累股價暴跌。融創
還表示，公司有足夠現金應付短期到期的債務。
　　融創中國昨天公布，透過摩根士丹利以先舊後新方式配售４﹒５２億股，佔擴大後股本
８﹒３％，每股１０元，較上日收市價折讓１５﹒３％，集資淨額約４４﹒８４億元，半數用於
償還貸款，半數用於公司一般運營資金。
　　融創中國跌２２﹒６３％報９﹒１３元，北水淨買入８﹒６億元；美團跌０﹒３５％報
２２６﹒２元，北水淨買入８﹒２億元；快手跌０﹒２３％報８５﹒４５元，北水淨買入３﹒４
億元。
　　香港交易所跌１﹒１３％報４５６﹒６元，北水淨賣出５﹒８億元；騰訊控股跌１﹒１６％
報４７５﹒２元，北水淨賣出４﹒７億元；舜宇光學科技跌３﹒４６％報２１７﹒６元，北水淨
賣出４﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　８﹒６２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒２１
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒４０
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　３﹒０９
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　１﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－５﹒７９
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－４﹒７０
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－４﹒５８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒８１
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　－０﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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