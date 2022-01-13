【北水炒Ｄ乜】淨買入２３﹒５億人幣，博融創沽港交所

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開１５９點，報２４５６１點。最高升１５９點報
２４５６１點，最低跌１１２點報２４２８９點。恒指收報２４４２９點，升２７點或
０﹒１１％。
按額度計算，北水全日淨買入２３﹒５億元人民幣，減少６１﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是融創中國（０１９１８）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）。
主板成交１３６３﹒３１億元減少１１﹒２％。其中港股通成交２８７﹒１億元，佔總成交
２１﹒１％。
＊融創配股拖累股價大跌逾２２％＊
據《彭博》引述融創中國表示，該公司短期無計劃再通過向市場配售新股或配售子公司融創
服務舊股進行股權融資。此前公司以先舊後新方式配股集資４５﹒２億元，拖累股價暴跌。融創
還表示，公司有足夠現金應付短期到期的債務。
融創中國昨天公布，透過摩根士丹利以先舊後新方式配售４﹒５２億股，佔擴大後股本
８﹒３％，每股１０元，較上日收市價折讓１５﹒３％，集資淨額約４４﹒８４億元，半數用於
償還貸款，半數用於公司一般運營資金。
融創中國跌２２﹒６３％報９﹒１３元，北水淨買入８﹒６億元；美團跌０﹒３５％報
２２６﹒２元，北水淨買入８﹒２億元；快手跌０﹒２３％報８５﹒４５元，北水淨買入３﹒４
億元。
香港交易所跌１﹒１３％報４５６﹒６元，北水淨賣出５﹒８億元；騰訊控股跌１﹒１６％
報４７５﹒２元，北水淨賣出４﹒７億元；舜宇光學科技跌３﹒４６％報２１７﹒６元，北水淨
賣出４﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
融創中國 （０１９１８） ８﹒６２
美團 （０３６９０） ８﹒２１
快手 （０１０２４） ３﹒４０
中國移動 （００９４１） ３﹒０９
藥明生物 （０２２６９） １﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
香港交易所 （００３８８） －５﹒７９
騰訊控股 （００７００） －４﹒７０
舜宇光學科技 （０２３８２） －４﹒５８
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒８１
華潤電力 （００８３６） －０﹒４４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動