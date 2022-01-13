《思前想後－郭思治》若先低後高形態不變，大市候機上尋月內新高

《思前想後》１月大市相當反覆，恒指先由３日之高位２３６０５點急跌至６日之低位

２２７０９點，即此刻大市正欲下試去年１２月２０日之低位２２６６５點，惟正當大市呈欲試

底之時，維穩買盤卻漸湧現，而市勢亦伺機作明顯反彈，其後在主要恒指成分股造好帶動下，大

市愈升愈急，而恒指更以單日轉向形態高收，到７日，大市再進一步上升，而恒指亦伺機重越

１０天線（約在２３４３８點左近）及２０天線（約在２３３０４點左近），至此，整個大市已

初呈回穩之訊號，同時亦已漸擺脫反覆欲試底之弱態，到本周一（１０日），大市再進一步急升

至２３７９０點，即是說，大市已升越本月３日之高位２３６０５點，單從技術上看，本月大市

之形態已扭轉成先低而後高，恒指暫是由６日之低位２２７０９點升至１２日午後之高位

２４３８３點，即月內之波幅已稍擴闊至１６７４點，惟由於一個月之高低位是不該同時出現於

５個交易日之內，加上１６７４點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理

論上該有更大之波幅點出現，嚴格而言，只要先低後高之形態不變，大市該會候機再進一步往上

尋月內之新高。



＊漸形成一小雙底，重越多條平均線成交略增＊



拉闊一點看，去年１２月２０日之低位２２６６５點與本月６日之低位２２７０９點，技術

上似漸形成一小雙底，由於恒指已稍升越中間之頸線位（即本月３日之高位２３６０５點），故

單從傳統之分析看，上述之小雙底該已可初獲確認，而短期後市之上望目標該為２４５０１點

（２３６０５點－２２７０９點＝８９６點，８９６點＋２３６０５點＝２４５０１點），另外

，由於恒指已成功重越１０天線（約在２３４３８點左近）、２０天線（約在２３３０４點左近

）和５０天線（約在２４０４６點左近），故目前移動線方面之上望目標該為１００天線（約在

２４６６７點左近），再者，大市周來之成交金額已略見增加，只要動力不減，不論從技術分析

與移動線方面之分析，短期後市均具進一步尋高位之條件。



＊資金流入傳統經濟股，大市升勢或會較穩定＊



談到尋高位，當需留意主要恒指成分股之表現能否配合，從走勢上看，騰訊（００７００）

、阿里巴巴（０９９８８）及美團點評（０３６９０）等重磅股均已漸擺脫反覆續試底之弱態，

只是股價雖見回穩及反彈，但力度只屬一般，屬有反彈而冇大升之格局，反之，傳統經濟股之表

現則較硬朗，如匯控（００００５）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中移動

（００９４１）、平保（０２３１８）及港交所（００３８８）等均有較佳之表現，明顯見到，

資金已開始流入傳統經濟之股份中，故大市升勢或會稍偏緩步，惟可能會較穩定，因沒有太多投

機性之炒作。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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