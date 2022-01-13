【新冠肺炎】廣東中山坦洲鎮疑病毒檢測現異常，道路實施全面管控

《經濟通通訊社１３日專訊》與珠海相鄰的中山市坦洲鎮據報發現新冠可疑案例，坦洲鎮新

冠肺炎疫情防控指揮部１３日發布公告稱，因新冠肺炎疫情防控需要，為進一步排查風險，實施

精準防控，根據國家和省市有關疫情防控工作規定，經研究決定，現就進一步強化坦洲鎮疫情。

措施包括嚴格落實交通管控。自２０２２年１月１３日即時起，對進出坦洲鎮的所有道路實

施全面管控。管控期間，人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入的，須持４８小

時內核酸檢測陰性證明。嚴格管理村（社區）、住宅小區。鎮轄區內所有村（社區）、住宅小區

居民實行自我健康監測，每日測量體溫，出現發熱、咳嗽等症狀應及時報告。

另外，暫停聚集性活動。鎮轄區內暫停舉辦所有大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷

促銷等聚集性活動，喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦。嚴控重點場所。鎮轄區內所有餐飲單位暫

停堂食，所有密閉半密閉通風不良場所暫停開放。

早前有內地媒體報道，坦洲鎮發現新冠肺炎病毒核酸檢測異常情況，今日起對進出坦洲鎮的

所有道路實施全面管控，人員原則上只進不出。（ｃａ）

