《運籌帷幄－梁業豪》香港散戶的投資心態仍差

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。筆者於每個交易日兩至三段的「港股投資影音分析」內，進行個別股票分析時

，會分為詳細分析和簡單分析兩種。從影片觀看人數來看，以後者明顯較多，這是筆者非常不願

意看到的；原來香港投資者多依然停留於聽貼士，不願深入研究分析理據的階段。自１９９３年

１２月出道以來，筆者一直以教育為上，分析為副的宗旨不變，可惜至今仍未能矯正散戶錯誤的

投資心態。

筆者經常開解自己，亦以此教育學生，謂努力學習正確的投資技巧總是有益的，而不願提升

投資造詣，只愛跟風買賣的一般散戶，只會為精英散戶提供利潤。希望大家以後觀看筆者的投資

分析影片時，會多了解筆者得出的分析結果的方法，從中學習一些高階分析技巧。久而久之，到

各位可自行得出分析結果，而該結果又與筆者發表的相同，投資的樂趣不是更大嗎？

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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