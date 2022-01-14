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即市新聞

14/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》香港散戶的投資心態仍差

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。筆者於每個交易日兩至三段的「港股投資影音分析」內，進行個別股票分析時
，會分為詳細分析和簡單分析兩種。從影片觀看人數來看，以後者明顯較多，這是筆者非常不願
意看到的；原來香港投資者多依然停留於聽貼士，不願深入研究分析理據的階段。自１９９３年
１２月出道以來，筆者一直以教育為上，分析為副的宗旨不變，可惜至今仍未能矯正散戶錯誤的
投資心態。
　　筆者經常開解自己，亦以此教育學生，謂努力學習正確的投資技巧總是有益的，而不願提升
投資造詣，只愛跟風買賣的一般散戶，只會為精英散戶提供利潤。希望大家以後觀看筆者的投資
分析影片時，會多了解筆者得出的分析結果的方法，從中學習一些高階分析技巧。久而久之，到
各位可自行得出分析結果，而該結果又與筆者發表的相同，投資的樂趣不是更大嗎？
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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