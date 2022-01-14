《窩輪匯智－劉嘉輝》資源股表現亮麗，捕捉股價可留意相關認購證

《窩輪匯智》上周專欄提及反映估值的恒指市淨率跌穿１的水平，踏入１月份的第二個星期

，縱使外圍風高浪急，但恒指仍漲約３﹒８％，該市淨率亦回升至１之上的水平。恒指年初以來

升幅榜三甲皆由傳統產業包辦。科技股方面表現就個別發展，ＡＴＭ中表現最佳為阿里

（０９９８８），升幅累計超過８％，其後是騰訊（００７００）升約３﹒６％，美團

（０３６９０）則跌近２％。



本周投資者關注通脹預期下，有兩位聯儲會官員表態預測今年加息或多達四次。通脹下資源

股如中石化（００３８６） 及中石油（００８５７）今年短短兩周已分別升約１０﹒２％及

１１﹒５％，相關認購證跟隨水漲船高，錄得不俗的升勢。投資者或會問，正股股價上升時，認

購證價格是不是一定按正股幅度上升？



影響窩輪的因素不只是正股股價單一因素，另一重要因素便是正股的引伸波幅。多留意恒指

窩輪的投資者，或會多看恒指及恒指波幅指數的關係，近期得出的結論通常是兩者呈鏡面關係，

即「恒指升，波幅跌」及「恒指跌，波幅升」。但在近日這輪升勢當中，根據彭博資訊列出的相

關上市期權波幅，便可見到當中石化及中石油股價上升時，兩者相關貼價近月期權之引伸波幅跟

股價並未有下跌，部分時間更出現股價及波幅齊升的情況。



除了石油股之外，本周筆者與投資者互動的時候，發現有不少人提及其他資源類股份，例如

江銅（００３５８）、洛鉬（０３９９３）紫金（０２８９９）等。與石化股不同的是，這類資

源股窩輪的引伸波幅定價一般普遍較石化類股份為高，以致其他因素不變下，輪價較高而實際槓

桿或會較低，但留意並不代表大家應加大注碼入市。引伸波幅高即反映市場預期正股的波動性較

大，配合槓桿效應時，輪價的上落幅度亦會隨之放大，因此投資者若嫌輪證實際槓桿低而貿然加

注，所要面對的市場風險亦會隨之增加，故投資者宜留意注碼的控制。《香港匯豐環球資本市場

亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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