【新冠肺炎】林鄭：社交距離措施延長兩周至年初三，年宵花市取消

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，原定１月７日至２０日適用的一系列
社交距離措施，包括禁晚市堂食、關閉表列處所等措施延長兩周至年初三，並取消年宵花市等大
型活動。
外防輸入方面，由於多個國家疫情仍嚴峻，由１月８日至２１日，地區航班機制八國禁飛都
要延長兩周到２月４日。
林鄭表示，由年初四起，除非疫情出現明顯逆轉，會逐步放寬，如美容院等，但疫苗氣泡為
提早至當時實施。（ｈｙ）
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