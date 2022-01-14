【新冠肺炎】林鄭：第五輪防疫抗疫基金逾３５億，食肆美容院受惠

《經濟通通訊社１４日專訊》行政長官林鄭月娥公布第五輪防疫抗疫措施，總金額約
３５﹒７億元，對象為受新一輪收緊社交距離措施直接影響的處所及人士，包括食肆、美容院、
健身中心、註冊體育教練、個人藝術從業者等，以及長期處於「冰封」狀態的行業，包括旅遊業
和跨境客運業，大部分資助措施可下星期開始接受申請，爭取農曆新年前後發放資助。（ｈｙ）
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