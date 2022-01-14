《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲局３月料加息，日股回調圓匯反彈

《廣匯論勢》市場向來不是過分樂觀就是過分悲觀。昨天美國勞工部公布的１２月份通脹率

達到７％，為超過３９年來最高，但美股三大指數仍然微升，馬後炮又出來解釋，是因為周二聯

儲局主席鮑威爾出席參議院聽證會時，並無表示３月份會加息，所以即使通脹率進一步攀升，美

元匯價亦漲不起，美股亦上升。



＊本月底會議決定退市步伐＊



聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）將於本月２５及２６日召開貨幣政策會議，是今年首個

議息會議，理應會深入討論今年的貨幣政策大方向、退市步伐（包括何時結束買債、何時開始加

息、縮表時間及規模）。１月份會議都未開，鮑威爾又怎可能告訴市場３月份是否會加息？！我

仍然認為，３月份加唔加息，視乎ＦＯＭＣ會否在本月底宣布結束買債計劃，而只有結束買債計

劃，不再向市場注入額外流動性後，才可以加息，因為絕不可能一邊繼續放水，一邊又加息，傻

的嗎？

至於縮表，可以與加息在不同的時間分開做，邊個先邊個後，適隨聯儲局尊便，但兩者以縮

表對市場的影響較大，因為是直接從市場抽走資金。至於加息，就算加０﹒２５厘，利率仍然屬

於歷史低位，難以壓低資金需求。當然，當局亦可以雙管齊下 加息與縮表同時開始（兩者最終

都會在一段時間內同時進行），但這就等於向市場發出極之鷹派的訊息，故相信聯儲局還是會選

擇分開做。

至於市場作何反應根本不必深究，有說已完全消化了加息因素，是的，但並非現在，而是去

年１２月１５日聯儲局發布最新經濟預測後，當時不是已暗示今年加息３次了嗎？結果，昨天多

名聯儲局決策委員支持３月份加息，費城聯儲銀行行長哈克 （Ｐａｔｒｉｃｋ

Ｈａｒｋｅｒ） 周四亦表示，當局應在３月份採取行動，並在今年內加息３至４次，而第四次

將視乎通脹情況而定。候任聯儲局副主席布雷納德對３月份加息亦持開放態度。



＊聯儲局３月加息已成共識＊



昨天美國勞工部公布的１２月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按年升９﹒７％，僅比１１月份

的９﹒８％稍為輕微回落，難言通脹已見頂。昨天美股三大指數均下跌，其中以利率敏感的納指

更大跌３８１點或逾２﹒５％，一天前，市場所謂「加息因素已消化」的論述不攻自破！現時３

月份加息幾乎已成為聯儲局內共識，換言之，聯儲局料於本月底的議息會後宣布結束買債計劃，

美股短期將持續受壓。

美元匯價近期反而持續下跌。聯儲局主席鮑威爾在去年１２月初突然發表「通脹並非暫時性

」言論，美國１０年期債息在１２月３日低見１﹒３３５厘後反覆上升，美元兌日圓同時再次觸

及１１２﹒５０水平後開始攀升，本月４日高見１１６﹒３６才回落，日經指數在去年９月１４

日日高見３０７９５點的逾３０年高位後無以為繼，至今日線圖走勢呈收窄三角形。



＊日或有意結束寬鬆政策＊



注意，日本央行正考慮是否繼續維持物價風險仍然偏向下行的立場，一旦不再堅持通縮風險

，預示日央行有意結束自２０１３年安倍晉三上任以來，一直採取的貨幣寬鬆政策。現時安倍已

卸任，黑田東彥的任期亦將於２０２３年４月結束。正如筆者早前指出，日本央行的寬鬆貨幣政

策無助於扭轉結構性因素造成的低通脹，而這已成為為做而做的例行公事，將其了斷或會造成日

圓匯價在短時間內急升，但其後匯率應返回更能反映日本經濟基本面的水平，豈非好事？

由於日股與日圓匯價走勢背馳，故須留意，倘若美國進入加息周期導致全球股市展開周期性

調整，美元兌日圓亦可能借勢回調，從日線圖所見，短期以１１２﹒５０為重要支持，美元兌日

圓近期急跌，９ＲＳＩ亦由９天前的８５急跌至目前的３０，進一步下跌將令匯價進入超賣區，

故暫時判斷，美元兌日圓有望在江思正方形１３５度角的１１１﹒５５回穩。



＊鎊匯已達預測目標防調整＊



另外，油價仍然高企，美元兌加元已跌穿日線圖頭肩頂頸線１﹒２６０７，短期傾向下試量

度下跌目標１﹒２２４９。英鎊兌美元在去年１２月初多次試穿１﹒３２００，但都未能進一步

向下突破，聯儲局對通脹的立場改變，加上英倫銀行亦將指標利率上調至０﹒２５厘，反映減息

周期已經結束，英鎊兌美元反覆上升，昨天曾高見１﹒３７５０，已滿足了筆者在１２月１７日

預測的１﹒３７１０目標，慎防短期調整。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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