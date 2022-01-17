《牛熊志選－陳其志》資金看好比亞迪

《牛熊志選》恒指過去一周表現轉強，周三（１２日）裂口突破５０天線，升至２４５００

點附近才略作調整，周五（１４日）後抽５天線即見支持，短線或有望進一步擴大反彈浪。恒指

牛熊證資金流情況，截至周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒３８億港元資金淨流出

，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約４﹒０４億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。

街貨分布方面，截至周四（１３日），恒指牛證街貨主要在收回價２２３００點至２２５９９點

之間，累計相當約３５８７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２４８００點至２５０９９點之

間累計了相當約３３９３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至１７﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１９﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至２３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２７﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅維持於３４﹒１％的水平；中石油（００８５７）

的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至３１﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升１﹒４個

波幅點至３２﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２１﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２６﹒９％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升０﹒５個波幅點至２１﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

３２﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２２﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，比亞迪（０１２１１）的相關認購證及牛證合共錄

得約９５８萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的比

迪認購證為行使價約２８０元至３００元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒４倍至６﹒０倍

；另外，融創（０１５１６）相關認購證及牛證期內錄得約７４３﹒０萬元資金淨流入部署，資

金留意行使價１８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約６００７萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３８４元至４２６元附近的中期價外條款，

實際槓桿約７﹒１倍至８﹒２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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