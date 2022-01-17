《盤後部署》恒指短期或下試２３７００點，比亞迪可留意

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指高開６點報２４３９０，但很快就調頭下跌，早段曾跌

１９０點，半日低收１４３點報２４２４０。午後跌勢未止，一度跌近２７０點。ＡＴＭ受挫，

騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別跌１﹒６５％及１﹒８１％，阿里巴巴

（０９９８８）就微跌０﹒６２％。

賭股全日走強。修訂博彩法草案出爐，澳門政府建議賭牌最多六個，美資賭股跑出，金沙

（０１９２８）高開１４﹒９％，半日急飊近１５﹒４５％，末段保持升勢，收市升

１４﹒６３％，為全日表現最佳藍籌，美高梅（０２２８２）及永利澳門（０１１２８）都分別

升１１﹒７％及１１﹒９１％。華資賭股中，銀娛（０００２７）升勢最強，升７﹒０２％，為

全日表現第二佳藍籌，澳博（００８８０）就升４﹒８３％。

內房及物管股方面，碧桂園（０２００７）跌８﹒１４％，同系的碧服（０６０９８）更跌

９﹒１％，為全日表現最差藍籌，潤地（０１１０９）逆市升１﹒２６％。

恒指今天高開低走，收報２４２１８，跌１６５點或跌０﹒６８％，主板成交

１０５３﹒４５億元。國企指數報８４６３，跌９０點或跌１﹒０６％。恒生科技指數報

５７２４，跌４４點或跌０﹒７７％。

Ａ股就高收。上證綜合指數報３５４１，升２０點或升０﹒５８％，成交４３８２﹒７３億

元人民幣。深證成份指數報１４３６３，升２１３點或升１﹒５１％，成交２９８４﹒０８億元

人民幣。



＊車股可吼比亞迪＊



大市方面，是日成交額較上個交易日減少１９２﹒４８億元，雖然仍然錄得２９﹒７７億元

資金淨流入，但流入量較上個交易日都少５１﹒４２億元，投資氣氛減弱不少。從《經濟通

ＨＶ２報價系統》顯示，上周五（１４日）的熊證重貨區仍為２４６００至２４６９９點，但相

對期指張數進一步減少２２０張，反而在２３７００點至２３７９９點的熊證張數加多了２２８

張。再看日線圖，恒指目前在保力加通道頂出現阻力，ＭＡＣＤ快線升勢有放緩跡象。技術上來

看，恒指短期內有機會繼續下跌，進一步跌穿１０天線２３７００點水平的話，可能會繼續走軟

。

車股今天個別發展，比亞迪（０１２１１）逆市升１﹒６７％，收報２６８﹒２元。從日線

圖看，股價在上周二（１１日）低見２３８﹒２元，當時觸及保力加通道底部，之後連續４天上

升。１０天線未見繼續向下行，而ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，１４天ＲＳＩ仍處於５１﹒８５較

為合理的水平，短期內仍有一定上升空間。對比持續弱勢的吉利（００１７５），比亞迪較值得

留意。（ｅｒ）

