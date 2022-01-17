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即市新聞

17/01/2022 16:37

《盤後部署》恒指短期或下試２３７００點，比亞迪可留意

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒指高開６點報２４３９０，但很快就調頭下跌，早段曾跌
１９０點，半日低收１４３點報２４２４０。午後跌勢未止，一度跌近２７０點。ＡＴＭ受挫，
騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別跌１﹒６５％及１﹒８１％，阿里巴巴
（０９９８８）就微跌０﹒６２％。
　　賭股全日走強。修訂博彩法草案出爐，澳門政府建議賭牌最多六個，美資賭股跑出，金沙
（０１９２８）高開１４﹒９％，半日急飊近１５﹒４５％，末段保持升勢，收市升
１４﹒６３％，為全日表現最佳藍籌，美高梅（０２２８２）及永利澳門（０１１２８）都分別
升１１﹒７％及１１﹒９１％。華資賭股中，銀娛（０００２７）升勢最強，升７﹒０２％，為
全日表現第二佳藍籌，澳博（００８８０）就升４﹒８３％。
　　內房及物管股方面，碧桂園（０２００７）跌８﹒１４％，同系的碧服（０６０９８）更跌
９﹒１％，為全日表現最差藍籌，潤地（０１１０９）逆市升１﹒２６％。
　　恒指今天高開低走，收報２４２１８，跌１６５點或跌０﹒６８％，主板成交
１０５３﹒４５億元。國企指數報８４６３，跌９０點或跌１﹒０６％。恒生科技指數報
５７２４，跌４４點或跌０﹒７７％。
　　Ａ股就高收。上證綜合指數報３５４１，升２０點或升０﹒５８％，成交４３８２﹒７３億
元人民幣。深證成份指數報１４３６３，升２１３點或升１﹒５１％，成交２９８４﹒０８億元
人民幣。

＊車股可吼比亞迪＊

　　大市方面，是日成交額較上個交易日減少１９２﹒４８億元，雖然仍然錄得２９﹒７７億元
資金淨流入，但流入量較上個交易日都少５１﹒４２億元，投資氣氛減弱不少。從《經濟通
ＨＶ２報價系統》顯示，上周五（１４日）的熊證重貨區仍為２４６００至２４６９９點，但相
對期指張數進一步減少２２０張，反而在２３７００點至２３７９９點的熊證張數加多了２２８
張。再看日線圖，恒指目前在保力加通道頂出現阻力，ＭＡＣＤ快線升勢有放緩跡象。技術上來
看，恒指短期內有機會繼續下跌，進一步跌穿１０天線２３７００點水平的話，可能會繼續走軟

　　車股今天個別發展，比亞迪（０１２１１）逆市升１﹒６７％，收報２６８﹒２元。從日線
圖看，股價在上周二（１１日）低見２３８﹒２元，當時觸及保力加通道底部，之後連續４天上
升。１０天線未見繼續向下行，而ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，１４天ＲＳＩ仍處於５１﹒８５較
為合理的水平，短期內仍有一定上升空間。對比持續弱勢的吉利（００１７５），比亞迪較值得
留意。（ｅｒ）

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