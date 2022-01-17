《鍾之日記》中國ＧＤＰ達標，Ａ場報捷港股跌

《鍾之日記》１月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中國２０２１年ＧＤＰ數據出爐，全年國民生產總值達１１４萬億元人民幣，按年增長

８﹒１％，優於預期並完成政府工作報告定下的全年ＧＤＰ增６％以上目標；不過，季度ＧＤＰ

增速明顯回落，由一季度同比增長１８﹒３％，二季度增長７﹒９％，三季度增長４﹒９％，到

四季度ＧＤＰ增長４％，雖優預期但創２０２０年二季度以來新低。國家統計局局長寧吉喆在國

新辦發布會表示，２０２１年經濟總量突破１１０萬億元人民幣，按年平均匯率折算，達

１７﹒７萬億美元，穩居世界第二，佔全球經濟的比重預計超過１８％。人均國內生產總值

８０９７６元人民幣，按年平均匯率折算，達１２５５１美元，突破了１﹒２萬美元。

中國ＧＤＰ增長勝預期，帶動內地股市造好。不過港股連續四個星期反彈，恒指升逾千點後

，開始進行整固，今日反覆回吐。恒指高開６點，報２４３９０，高見２４４０８點後即掉頭向

下，午後更跌穿上午低位，尾市跌勢略為回順，恒生指數收報２４２１８點，跌１６５點，成交

１０５３億元。大市全日成交１０５３﹒４５億元。科指跌４４點或０﹒８％報５７２４。國指

跌９０點或１﹒１％，報８４６３。

騰訊（００７００）跌１﹒６％報４６５﹒６元，成交居首達５９﹒１９億元。匯豐

（００００５）升０﹒８％收報５５元，以全日最高位收市，連升第七日，渣打（０２８８８）

升逾４％，齊齊破頂。



＊人行放水降政策利率，滬指收升２０點＊



ＧＤＰ數據勝預期，加上人行今日下調政策利率給予市場信心。滬深股市板塊多數上漲，人

工智能概念股、新冠特效藥和地產板塊領漲。滬綜指輕微高開後愈升愈有，午後升勢進一步擴大

，全日升０﹒５８％，收報３５４１﹒６７點。深證成指收升１﹒５１％；創業板指數彈

１﹒６３％。

人行周一超額續做「麻辣粉」，７０００億元人民幣一年期ＭＬＦ利率意外下調１０基點至

２﹒８５％，打破２０２０年４月以來持穩態勢；及在公開市場進行１０００億元人民幣７期逆

回購操作，利率報２﹒１％，亦為近２２個月來首次下調。公開市場單日全口徑淨投放２９００

億元人民幣。兩市全日成交額１１１９７億元人民幣，較上日略增１﹒１％，為連續第十二個交

易日突破１萬億元。外資今日通過滬股通、深股通淨流入１７﹒０７億元人民幣，連續兩日淨流

入。



＊內房物管股捱沽，碧桂園系包辦最尾＊



內地住宅銷售價格走勢趨穩。統計局昨日（１６日）發布的１２月全國７０個大中城市商品

住宅銷售價格變動情況顯示，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒１％

，但二手住宅銷售價格環比由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒１％。

據《路透》測算，１２月全國７０城新建商品住宅價格指數同比升２﹒６％，漲幅為

２０１５年１２月以來最弱（當時為升１﹒８％）；環比下跌０﹒２％，跌幅較上個月的

０﹒３％有所收窄。多隻內房股及物管股捱沽，碧桂園服務（０６０９８）瀉９﹒１％，碧桂園

（０２００７）插８﹒１％，為表現最差的兩隻藍籌，融創（０１９１８）續尋底挫半成，世茂

（００８１３）１２月合約銷售額約為１１２﹒２億元，按年跌７０﹒１％，今日收跌３％。潤

地（０１１０９）則逆市升１﹒３％。

報道指碧桂園上周三試水３億美元潛在可轉債，但摩根士丹利和摩根大通評估投資者對該筆

債券的興趣後，認為未能吸引足夠需求，因投資者對內房持謹慎態度，故未有進行交易。

多筆境外債券利息到期未付後，中國恒大（０３３３３）在微信公眾號指，復工復產成效初

顯，截至１２月底恒大全國復工率９２﹒９％，１２月完成交樓３７８９９套，恒大又指，計劃

１月將交樓３萬套。恒大自詡：「儘管面臨前所未有的困難，但恒大拒絕躺平，集團全體員工日

夜奮戰、全力拼搏」。恒大跌０﹒６％，報１﹒６２元。

另外，深圳控股（００６０４）發布盈利預警，因所持恒大地產股權的公允價值「大幅減少

」，深控跌２﹒２％。



＊博彩法麈埃落定，銀娛飆７％創一個月高＊



澳門上周五（１４日）公布修訂博彩法的草案，銀娛（０００２７）及金沙中國

（０１９２８）均對草案表示歡迎，兩隻濠賭股今早均造好。銀娛今早高開，股價最多曾飆

１０﹒６％創逾１個月高，收盤報４５元漲逾７％。金沙更最多曾抽升２２﹒３％，高見

２２﹒４元，收盤報２１元升１４﹒６％。

其他濠賭股顯著上升，永利澳門（０１１２８）抽升１１﹒９％，美高梅（０２２８２）升

１１﹒７％，新濠（００２００）升５﹒１％，澳博（００８８０）彈４﹒８％。

博彩法修訂草案將送交澳門立法會審議。博彩法經修訂後，訂明賭牌批給數量最多６個，明

文禁止「轉批給」（即不准發副牌），一改現時３正牌３副牌的做法。修法後批給期不多於１０

年，例外情況下可延長最多３年，較現行的２０年期限與例外情況下可延長最多５年為短。

市場重新看好濠賭股前景，大行亦更新對行業的看法。摩通認為，新《博彩法》已釋除市場

大部分憂慮，尤其博彩稅率、股息分配是否有變等，故該行仍看好濠賭股，首選金沙及銀娛。瑞

銀則指，憧憬行業監管風險消除及澳門年內放寬入境限制，濠賭股股價有望在年底反彈１﹒１５

倍。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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