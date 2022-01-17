《師傅教路－黃瑋傑》京東方精電發盈喜，銷售增加純利大增逾３倍

《師傅教路》京東方精電（００７１０）發出了盈喜，預期截至２０２１年１２月３１日止

年度股東應佔溢利較２０２０年同期將大幅增長不少於３５０％。按２０２０年度錄得股東應佔

溢利６８６３萬港元計算，２０２１年度股東應佔溢利將不少於３﹒０８億港元，意味去年下半

年度股東應佔溢利達到２﹒１３億港元，較上半年度增長１２４％。據集團指出，２０２１年度

股東應佔溢利大幅增長，主要由於增加對客戶銷售薄膜電晶體（ＴＦＴ）和觸控屏顯示模組，尤

其於中國大陸，而由於銷售增加，透過規模經濟效益令淨溢利率增加。同時，２０２１年度匯兌

差額淨額由２０２０年度虧損２８００萬港元轉為溢利１０００萬港元，亦對業績構成幫助。



＊轉向銷售更多價高產品，新能源車顯示器訂單大增＊



京東方精電主要從事設計、製造和銷售液晶顯示器及有關產品，主要產品包括汽車顯示屏

和工業顯示屏。在汽車顯示屏業務方面，就顯示屏面積和交付數量而言，尤其是對於尺寸超過８

吋的顯示屏而言，集團繼續保持在全球汽車市場的領先地位，其中國客戶包括傳統汽車的主要本

地和合資企業品牌汽車製造商以及新能源汽車的主要製造商。隨著中國汽車市場情況和需求從

ＣＯＶＩＤ－１９疫情中快速恢復，自２０２０年下半年以來中國的整體市場需求一直保持增長

，集團獲得的ＴＦＴ及觸控屏模組項目按計劃開始批量生產。由於產品組合轉向更多銷售價格較

高的觸控屏模組產品和大尺寸ＴＦＴ，中國市場的整體平均銷售價格自２０２０年下半年以來一

直保持上漲。同時，受惠於最終用戶對新能源汽車的接受程度不斷提升，來自中國新能源汽車客

戶的顯示器訂單亦錄得大幅增長。

另一方面，集團將投入更多精力至其他地理區域，尤其是歐洲，以緊跟新能源汽車趨勢。鑑

於汽車顯示屏業務的正面前景以及為搶佔更多市場份額，集團現正考慮通過與京東方集團合作成

立合資企業，擴張於中國的ＴＦＴ及觸控屏顯示模組製造設施。



＊致力開發新一代汽車顯示器技術，克服不同挑戰＊



集團亦致力開發新一代汽車顯示器技術，目標成為一家汽車智能駕駛座艙顯示系統總成解决

方案提供商。集團已致力研發如手勢控制和紅外射線和傳感、３Ｄ觸控、裸眼３Ｄ顯示以及增强

型動態實境抬頭顯示器（ＡＲ－ＨＵＤ）等技術以提升駕駛座艙的ＨＭＩ體驗。因應發展需求，

汽車製造商不再滿足於高解像度大屏幕平面顯示器，還追求曲面顯示、高動態ＨＤＲ、超高對比

度（用於高端顯示圖像）、純黑、無光暈等更佳的視覺效果。

集團正致力開發車載曲面顯示器及克服不同方面的挑戰，例如車載可靠性、機械耐久性、串

色、黑均等，目前已取得階段性成果，獲得知名車廠第一個車載內置觸控異形曲面顯示器項目。

集團亦正致力開發ＬＥＤ局部調光技術、Ｍｉｎｉ－ＬＥＤ技術、高動態顯示技術和ＢＤ

ｃｅｌｌ技術，大幅度調高產品的對比度和擴寬色域，展現更黑更真的顯示影像。此外，集團更

著力於開發ＢＤ ｃｅｌｌ方案，以曲面貼合技術將單色及彩色高清屏結合，通過採用微米級超

精細的像素級分區控光技術，能夠極大地提升顯示對比度至超高的十萬級ＴＦＴ－ＬＣＤ方案。

建議買入價１１﹒３元，目標１２﹒８元，止蝕位１０﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆

者沒有持有上述股票）



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